СМИ: Индия может сменить название на Бхарат
Индия может вернуть историческое название Бхарат, сообщила газета The Economic Times.
Правительство планирует внести соответствующую резолюцию 18-22 сентября во время специальной сессии парламента страны.
Кроме того, как сообщил руководитель Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш в соцсети X (бывший Twitter), официальные приглашения на ужин стран «Группы двадцати» (G20) были отправлены от имени «президента Бхарата», а не «президента Индии».
«Теперь ст. 1 Конституции может гласить: “Бхарат, который был Индией, должен стать Союзом штатов”», – уточнил Рамеш.
Бхарат – историческое название Индии на языке хинди. Название страны «Индия» было дано северо-западными европейцами из-за протекающей на севере страны реки Инд. При этом сами индийцы называют ее Синдху.
С 9 по 10 сентября в Нью-Дели пройдет саммит лидеров стран «Группы двадцати» (G20) под председательством Индии. Как писали «Ведомости», в этом году страны-участницы могут впервые не согласовать совместный документ из-за ряда противоречий между ними, в частности по вопросам мировой политики и климата.