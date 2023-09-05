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СМИ: Индия может сменить название на Бхарат

Ведомости

Индия может вернуть историческое название Бхарат, сообщила газета The Economic Times.

Правительство планирует внести соответствующую резолюцию 18-22 сентября во время специальной сессии парламента страны. 

Кроме того, как сообщил руководитель Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш в соцсети X (бывший Twitter), официальные приглашения на ужин стран «Группы двадцати» (G20) были отправлены от имени «президента Бхарата», а не «президента Индии». 

«Теперь ст. 1 Конституции может гласить: “Бхарат, который был Индией, должен стать Союзом штатов”», – уточнил Рамеш.

Саммит G20 в Индии пройдет без Си Цзиньпина и Владимира Путина

Итоговый документ по результатам встречи впервые может быть не принят

Бхарат – историческое название Индии на языке хинди. Название страны «Индия» было дано северо-западными европейцами из-за протекающей на севере страны реки Инд. При этом сами индийцы называют ее Синдху.

С 9 по 10 сентября в Нью-Дели пройдет саммит лидеров стран «Группы двадцати» (G20) под председательством Индии. Как писали «Ведомости», в этом году страны-участницы могут впервые не согласовать совместный документ из-за ряда противоречий между ними, в частности по вопросам мировой политики и климата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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