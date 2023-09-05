СМИ: Индия может сменить название на Бхарат

С 9 по 10 сентября в Нью-Дели пройдет саммит лидеров стран «Группы двадцати» (G20) под председательством Индии. Как писали «Ведомости», в этом году страны-участницы могут впервые не согласовать совместный документ из-за ряда противоречий между ними, в частности по вопросам мировой политики и климата.