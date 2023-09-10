Губернатором Ямала вновь избран Дмитрий Артюхов

Артюхов возглавляет регион с 2018 г. До этого с 2016 г. являлся заместителем губернатора ЯНАО. С 2010 г. работал в аппарате губернатора Ямала. Начинал трудовую деятельность в инвестиционных и банковских структурах. В апреле Путин на встрече с Артюховым поддержал его намерение баллотироваться на новый срок и пожелал ему удачи.