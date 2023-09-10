Газета
Политика

Губернатором Ямала вновь избран Дмитрий Артюхов

Ведомости

Губернатором Ямало-Ненецкого АО (ЯНАО) избран действующий глава региона Дмитрий Артюхов, сообщила пресс-служба законодательного собрания округа.

Прямые выборы губернаторов на Ямале отменили в 2014 г., поэтому руководителя региона выбирают депутаты регионального парламента тайным голосованием из числа трех кандидатов, представленных президентом. Как уточнили в парламенте, кандидатуру Артюхова на заседании 10 сентября поддержали большинство депутатов заксобрания. Он будет занимать пост губернатора ближайшие пять лет. Постановление об этом подписал председатель заксобрания Ямала Сергей Ямкин.

Ранее по теме: Путин поддержал намерение губернатора ЯНАО баллотироваться на новый срок

В августе президент Владимир Путина предложил выбрать главу Ямала из числа трех кандидатов. Помимо действующего губернатора на пост претендовали депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев. Каждый презентовал свою программу развития региона и планы Артюхова парламентарии сочли более убедительными, говорится в сообщении.

«Программу Дмитрия Андреевича можно заключить в короткий слоган: «Ямал для людей!». Это благоустройство, открытие новых соцобъектов, строительство жилья и дальнейшее развитие экономического потенциала региона. Это выверенный план действий», – цитирует заксобрание Ямкина.

Артюхов возглавляет регион с 2018 г. До этого с 2016 г. являлся заместителем губернатора ЯНАО. С 2010 г. работал в аппарате губернатора Ямала. Начинал трудовую деятельность в инвестиционных и банковских структурах. В апреле Путин на встрече с Артюховым поддержал его намерение баллотироваться на новый срок и пожелал ему удачи. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных