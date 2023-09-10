Губернатором Ямала вновь избран Дмитрий Артюхов
Губернатором Ямало-Ненецкого АО (ЯНАО) избран действующий глава региона Дмитрий Артюхов, сообщила пресс-служба законодательного собрания округа.
Прямые выборы губернаторов на Ямале отменили в 2014 г., поэтому руководителя региона выбирают депутаты регионального парламента тайным голосованием из числа трех кандидатов, представленных президентом. Как уточнили в парламенте, кандидатуру Артюхова на заседании 10 сентября поддержали большинство депутатов заксобрания. Он будет занимать пост губернатора ближайшие пять лет. Постановление об этом подписал председатель заксобрания Ямала Сергей Ямкин.
В августе президент Владимир Путина предложил выбрать главу Ямала из числа трех кандидатов. Помимо действующего губернатора на пост претендовали депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев. Каждый презентовал свою программу развития региона и планы Артюхова парламентарии сочли более убедительными, говорится в сообщении.
«Программу Дмитрия Андреевича можно заключить в короткий слоган: «Ямал для людей!». Это благоустройство, открытие новых соцобъектов, строительство жилья и дальнейшее развитие экономического потенциала региона. Это выверенный план действий», – цитирует заксобрание Ямкина.
Артюхов возглавляет регион с 2018 г. До этого с 2016 г. являлся заместителем губернатора ЯНАО. С 2010 г. работал в аппарате губернатора Ямала. Начинал трудовую деятельность в инвестиционных и банковских структурах. В апреле Путин на встрече с Артюховым поддержал его намерение баллотироваться на новый срок и пожелал ему удачи.