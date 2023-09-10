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Медведев допустил повторение в США теракта по аналогии с атакой 11 сентября

Ведомости

США дождутся, что однажды террористы снова осуществят атаку, как это 11 сентября 2001 г., но теперь с «атомной или биологической составляющей», заявил заместитель председателя Cовета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Возможность повторения атак Медведев объясняет поведением США. Политик говорит, в частности, о введении «неправомерных санкциях против России и дружественных нам стран» и требовании при этом «не трогать» западные активы «в ваших отсталых экономиках». Кроме того, Западу, по словам Медведева, разрешается  поставлять любое оружие врагам России, а «друзьям» Москвы такие действия запрещают.  

«Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей», – написал политик.

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Зампред Совбеза также предположил, что у кого-то из руководителей ядерных государств (в числе которых и Россия) «сдадут нервы», и они решат применить оружие массового поражения. Он подчеркнул, что ядерный клуб постоянно расширяется, а значительная его часть «никакими обязательствами не связана». 

Утром 11 сентября 2001 г. четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера в США. Два лайнера боевики направили в башни Всемирного торгового центра в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв: помимо 19 террористов в результате атак погибло 2977 человек, еще 24 пропали без вести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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