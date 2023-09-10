Медведев допустил повторение в США теракта по аналогии с атакой 11 сентября

Утром 11 сентября 2001 г. четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера в США. Два лайнера боевики направили в башни Всемирного торгового центра в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв: помимо 19 террористов в результате атак погибло 2977 человек, еще 24 пропали без вести.