Медведев назвал лидеров стран Запада прямыми пособниками нацистов
Отношение к лидерам США, Германии, Франции, Канады и других западных стран необходимо строить как к руководителям стран нацистской коалиции, не питая надежд на примирение, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Власти Украины все чаще говорят о необходимости «привлечения к ответственности всех русских», при этом под русскими, по мнению Медведева, они понимают все население России вне зависимости от национальности.
«Где-то такое уже было, а? Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран. Поэтому [президент США Джо] Байден, [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо, [премьер-министр Великобритании Риши] Сунак, [канцлер Германии Олаф] Шольц, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [премьер-министр Италии Джорджа] Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики – прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции», – написал политик.
Зампред Совбеза призвал также «не предаваться сладким грезам» о том, что Россия когда-нибудь помирится с западными лидерами и вместе они заживут «большой полиаморной семьей с небинарными гендерами».
В мае Медведев на фоне предложения учредить на Украине орден Степана Бандеры заявил, что прославление нацистов стало основной европейской идеологией. Он также рекомендовал властям Германии создать «орден Адольфа Гитлера», а Италии – «орден Бенито Муссолини».