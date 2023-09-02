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Медведев назвал лидеров стран Запада прямыми пособниками нацистов

Ведомости

Отношение к лидерам США, Германии, Франции, Канады и других западных стран необходимо строить как к руководителям стран нацистской коалиции, не питая надежд на примирение, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Власти Украины все чаще говорят о необходимости «привлечения к ответственности всех русских», при этом под русскими, по мнению Медведева, они понимают все население России вне зависимости от национальности. 

«Где-то такое уже было, а? Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран. Поэтому [президент США Джо] Байден, [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо, [премьер-министр Великобритании Риши] Сунак, [канцлер Германии Олаф] Шольц, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [премьер-министр Италии Джорджа] Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики – прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции», – написал политик.

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Зампред Совбеза призвал также «не предаваться сладким грезам» о том, что Россия когда-нибудь помирится с западными лидерами и вместе они заживут «большой полиаморной семьей с небинарными гендерами».

В мае Медведев на фоне предложения учредить на Украине орден Степана Бандеры заявил, что прославление нацистов стало основной европейской идеологией. Он также рекомендовал властям Германии создать «орден Адольфа Гитлера», а Италии – «орден Бенито Муссолини».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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