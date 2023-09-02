Медведев назвал лидеров стран Запада прямыми пособниками нацистов

«Где-то такое уже было, а? Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран. Поэтому [президент США Джо] Байден, [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо, [премьер-министр Великобритании Риши] Сунак, [канцлер Германии Олаф] Шольц, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [премьер-министр Италии Джорджа] Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики – прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции», – написал политик.