Медведев назвал приближением апокалипсиса заявления Украины об ударах по Крыму

Медведев неоднократно предупреждал, что попытки Киева атаковать Крым приведут к эскалации конфликта. В частности, 24 марта этого года он заявил, что попытка Украины отвоевать Крым станет основанием для применения любого оружия российской стороной. Он пояснил, что «попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства». Медведев также отметил, что к заявлениям украинских политиков о возвращении Крыма необходимо относиться как к пропаганде, которая всегда есть во время военных действий.