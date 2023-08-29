Медведев назвал приближением апокалипсиса заявления Украины об ударах по Крыму
Заявления о том, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму, указывают на приближение предсказаний Апокалипсиса. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, «например в Крыму». <...> Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откровение. 9:6)», – написал он.
По словам Медведева, согласие Запада на удары по Крыму является «прямым юридически значимым доказательством соучастия Запада в войне против России на стороне гос-ва Степана Бандеры». Медведев назвал это casus belli, то есть формальным поводом для объявления войны. «Для России возможность действовать в рамках jus ad bellum (права войны. – Ред.) против всех и каждого в странах НАТО», – добавил зампред Совбеза.
28 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Запад поддерживает Киев в «уничтожении всего российского», в том числе в Крыму. Он также заявил, что число беспилотников, атакующих территорию России, «будет увеличиваться».
Медведев неоднократно предупреждал, что попытки Киева атаковать Крым приведут к эскалации конфликта. В частности, 24 марта этого года он заявил, что попытка Украины отвоевать Крым станет основанием для применения любого оружия российской стороной. Он пояснил, что «попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства». Медведев также отметил, что к заявлениям украинских политиков о возвращении Крыма необходимо относиться как к пропаганде, которая всегда есть во время военных действий.