Газета
Политика

Медведев назвал попытку отвоевать Крым основанием для применения любого оружия

Ведомости

Попытка Украины отвоевать Крым станет основанием для применения любого оружия российской стороной. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ. 

«Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты», — сказал он. 

Он пояснил, что «попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства». Медведев также отметил, что к заявлениям украинских политиков о возвращении Крыма необходимо относиться как к пропаганде, которая всегда есть во время военных действий.

Медведев неоднократно указывал на возможности России применить ядерное оружие при возникновении угрозы существованию России. В частности, 22 марта он отметил, что угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла. По мнению Медведева, каждый день поставок Западом Киеву вооружения приближает «ядерный апокалипсис».

Ранее по теме: МО РФ: снаряды с обедненным ураном нанесут колоссальный ущерб украинскому АПК

В сентябре 2022 г. Медведев также предостерегал западные страны от размещения ядерного оружия на Украине. Медведев напомнил, что Россия может применить ядерное оружие в строгом соответствии с основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Также Москва может сделать это в ответ на атаку страны или ее союзников с использование данного вида вооружений. В Кремле подчеркнули, что Медведев ссылался на доктринальные документы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных