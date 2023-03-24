Медведев назвал попытку отвоевать Крым основанием для применения любого оружия
Попытка Украины отвоевать Крым станет основанием для применения любого оружия российской стороной. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ.
«Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты», — сказал он.
Он пояснил, что «попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства». Медведев также отметил, что к заявлениям украинских политиков о возвращении Крыма необходимо относиться как к пропаганде, которая всегда есть во время военных действий.
Медведев неоднократно указывал на возможности России применить ядерное оружие при возникновении угрозы существованию России. В частности, 22 марта он отметил, что угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла. По мнению Медведева, каждый день поставок Западом Киеву вооружения приближает «ядерный апокалипсис».
В сентябре 2022 г. Медведев также предостерегал западные страны от размещения ядерного оружия на Украине. Медведев напомнил, что Россия может применить ядерное оружие в строгом соответствии с основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Также Москва может сделать это в ответ на атаку страны или ее союзников с использование данного вида вооружений. В Кремле подчеркнули, что Медведев ссылался на доктринальные документы.