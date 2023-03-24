Медведев назвал попытку отвоевать Крым основанием для применения любого оружия

В сентябре 2022 г. Медведев также предостерегал западные страны от размещения ядерного оружия на Украине. Медведев напомнил, что Россия может применить ядерное оружие в строгом соответствии с основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Также Москва может сделать это в ответ на атаку страны или ее союзников с использование данного вида вооружений. В Кремле подчеркнули, что Медведев ссылался на доктринальные документы.