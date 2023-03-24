МО РФ: снаряды с обедненным ураном нанесут колоссальный ущерб украинскому АПК
Использование ВСУ танковых снарядов с обедненным ураном, о поставках которых ранее сообщил Лондон, приведет к заражению значительных посевных площадей на территории Украины и нанесет колоссальный ущерб агропромышленному комплексу страны. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«После применения снарядов с обедненным ураном значительные посевные площади на территории Украины будут заражены... Помимо заражения собственного населения это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия», – рассказал он.
Кириллов подчеркнул, что соединения урана, оставаясь в почве, еще долгое время сохраняют опасность негативного воздействия на людей, животных и сельскохозяйственные культуры. В качестве подтверждения он привел доклад от 2002 г. группы экспертов, проводивших исследования под эгидой программы ООН по окружающей среде в местах ударов войск НАТО в Югославии, использовавших там снаряды с обедненным ураном. В странах бывшей Югославии при этом количество онкологических заболеваний выросло на 25%, добавил он.
«Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном. Несмотря на то что применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму», – отметил Кириллов.
О том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди 20 марта. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
После этого президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, после заявлений Великобритании угроза ядерного столкновения становится все более реальной.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал поставку таких снарядов шагом к существенной эскалации ситуации. Обеспокоенность ситуацией также выразили в ООН. «Мы выражали обеспокоенность годами по поводу любого использования обедненного урана, принимая во внимание последствия такого применения. И это касается любого, кто поставляет такие вооружения», — сказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.