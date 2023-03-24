МО РФ: снаряды с обедненным ураном нанесут колоссальный ущерб украинскому АПК

Кириллов подчеркнул, что соединения урана, оставаясь в почве, еще долгое время сохраняют опасность негативного воздействия на людей, животных и сельскохозяйственные культуры. В качестве подтверждения он привел доклад от 2002 г. группы экспертов, проводивших исследования под эгидой программы ООН по окружающей среде в местах ударов войск НАТО в Югославии, использовавших там снаряды с обедненным ураном. В странах бывшей Югославии при этом количество онкологических заболеваний выросло на 25%, добавил он.