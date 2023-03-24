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МО РФ: снаряды с обедненным ураном нанесут колоссальный ущерб украинскому АПК

Ведомости

Использование ВСУ танковых снарядов с обедненным ураном, о поставках которых ранее сообщил Лондон, приведет к заражению значительных посевных площадей на территории Украины и нанесет колоссальный ущерб агропромышленному комплексу страны. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«После применения снарядов с обедненным ураном значительные посевные площади на территории Украины будут заражены... Помимо заражения собственного населения это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия», – рассказал он.

Кириллов подчеркнул, что соединения урана, оставаясь в почве, еще долгое время сохраняют опасность негативного воздействия на людей, животных и сельскохозяйственные культуры. В качестве подтверждения он привел доклад от 2002 г. группы экспертов, проводивших исследования под эгидой программы ООН по окружающей среде в местах ударов войск НАТО в Югославии, использовавших там снаряды с обедненным ураном. В странах бывшей Югославии при этом количество онкологических заболеваний выросло на 25%, добавил он.

В ООН обеспокоились поставками боеприпасов с обедненным ураном Украине

«Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном. Несмотря на то что применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму», – отметил Кириллов.

О том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди 20 марта. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.

После этого президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, после заявлений Великобритании угроза ядерного столкновения становится все более реальной.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал поставку таких снарядов шагом к существенной эскалации ситуации. Обеспокоенность ситуацией также выразили в ООН. «Мы выражали обеспокоенность годами по поводу любого использования обедненного урана, принимая во внимание последствия такого применения. И это касается любого, кто поставляет такие вооружения», — сказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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