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В ООН обеспокоились поставками боеприпасов с обедненным ураном Украине

Ведомости

В ООН обеспокоены любыми поставками обедненного урана, сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о намерении королевства поставлять танковые снаряды с этим компонентом Украине.

«Мы выражали обеспокоенность годами по поводу любого использования обедненного урана, принимая во внимание последствия такого применения. И это касается любого, кто поставляет такие вооружения», – сказал представитель (цитата по «РИА Новости»).

Великобритания поставит Украине танковые снаряды с обедненным ураном

После ответа Голди члену Палаты лордов Реймонду Джоллиффу, в котором она подтвердила планы Лондона на поставку танковых бронебойных снарядов с обедненным ураном армии Украины, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать.

«Имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – сообщил он. По словам президента, Запад решил воевать с Россией «до последнего украинца уже не на словах, а на деле».

Также сообщения о возможных поставках прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, этими действиями Великобритания продемонстрирует готовность идти «не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 г. в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяли, включая военные преступления, преступления против человечности».

Снаряды с обедненным ураном обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники, отмечала Голди. Снаряды с обедненным ураном входят в боекомплекты американских танков Abrams, их также могут использовать немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Остающаяся после использования снарядов урановая пыль крайне токсична и не подвержена дезактивации.

Ранее по теме: Путин: Россия будет вынуждена ответить на поставки Украине снарядов с обедненным ураном

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных