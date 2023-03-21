В ООН обеспокоились поставками боеприпасов с обедненным ураном Украине
В ООН обеспокоены любыми поставками обедненного урана, сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о намерении королевства поставлять танковые снаряды с этим компонентом Украине.
«Мы выражали обеспокоенность годами по поводу любого использования обедненного урана, принимая во внимание последствия такого применения. И это касается любого, кто поставляет такие вооружения», – сказал представитель (цитата по «РИА Новости»).
После ответа Голди члену Палаты лордов Реймонду Джоллиффу, в котором она подтвердила планы Лондона на поставку танковых бронебойных снарядов с обедненным ураном армии Украины, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать.
«Имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – сообщил он. По словам президента, Запад решил воевать с Россией «до последнего украинца уже не на словах, а на деле».
Также сообщения о возможных поставках прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, этими действиями Великобритания продемонстрирует готовность идти «не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 г. в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяли, включая военные преступления, преступления против человечности».
Снаряды с обедненным ураном обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники, отмечала Голди. Снаряды с обедненным ураном входят в боекомплекты американских танков Abrams, их также могут использовать немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Остающаяся после использования снарядов урановая пыль крайне токсична и не подвержена дезактивации.