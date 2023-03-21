В ООН обеспокоились поставками боеприпасов с обедненным ураном Украине

Также сообщения о возможных поставках прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, этими действиями Великобритания продемонстрирует готовность идти «не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 г. в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяли, включая военные преступления, преступления против человечности».