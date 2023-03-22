Лавров предупредил о последствиях поставок оружия с обедненным ураном ВСУ

Кроме того, применение оружия с ядерным компонентом «резко понизит (если вообще сохранит) возможность Украины производить качественное, незараженное продовольствие», подчеркнул Лавров. Он напомнил, что в результате применения этого вооружения в Югославии и Ираке почва была заражена на несколько лет. «Это, кстати, к вопросу, что Запад печется о наращивании сельскохозяйственного производства на Украине и печется об экспорте украинского зерна в развивающиеся страны, в том числе в Африку», – добавил Лавров.