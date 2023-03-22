Лавров предупредил о последствиях поставок оружия с обедненным ураном ВСУ
Возможная поставка Великобританией снарядов с обедненным ураном для украинских военнослужащих станет шагом к существенной эскалации ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи.
«Безусловно, как было уже вчера сказано, <...> это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному, качественному наращиванию эскалации», – сказал он. По словам Лаврова, своими действиями Великобритания выводит эскалацию «на новую, очень серьезную ступень».
Лавров подчеркнул, что Россия будет учитывать возможные поставки оружия с ядерным компонентом Украине. «Конечно, мы это будем учитывать в своих действиях. У нас есть приверженность международным нормам ведения войны. У нас есть своя военная доктрина», – добавил Лавров.
Кроме того, применение оружия с ядерным компонентом «резко понизит (если вообще сохранит) возможность Украины производить качественное, незараженное продовольствие», подчеркнул Лавров. Он напомнил, что в результате применения этого вооружения в Югославии и Ираке почва была заражена на несколько лет. «Это, кстати, к вопросу, что Запад печется о наращивании сельскохозяйственного производства на Украине и печется об экспорте украинского зерна в развивающиеся страны, в том числе в Африку», – добавил Лавров.
Министр также напомнил, что применение обедненного урана в Югославии и Ираке привело к тому, что «десятки тысяч и мирных граждан, и военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы с обедненным ураном, пострадали». По словам Лаврова, в результате произошел значительный «всплеск онкологических и других опасных заболеваний».
О том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди 20 марта. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
После этого президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, после заявлений Великобритании угроза ядерного столкновения становится все более реальной.