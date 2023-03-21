Газета
Политика

Шойгу отреагировал на поставки Украине танковых боеприпасов с обедненным ураном

Ведомости

Угроза ядерного столкновения становится все более реальной после заявления Великобритании о поставке Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

«Я не случайно сказал про ступени, ступеней меньше и меньше», — отметил он, отвечая на вопрос о приближении мира к ядерному столкновению из-за возможных поставок Киеву снарядов обедненным ураном (цитата по ТАСС).

В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин» Шойгу заявил, что заявления Лондона подталкивают Москву «к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий» и по поводу ответа на такие действия. 

20 марта замминистр обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство планирует поставлять Украине танковые снаряды с обедненным ураном. По ее словам, боеприпасы обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.

Комментируя слова британского политика, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Лондон «потерял ориентиры» в том, как его действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в случае поставок России придется реагировать «соответствующим образом».

Обеспокоенность ситуацией также выразили в ООН. «Мы выражали обеспокоенность годами по поводу любого использования обедненного урана, принимая во внимание последствия такого применения. И это касается любого, кто поставляет такие вооружения», — сказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Ранее по теме: В ООН обеспокоились поставками боеприпасов с обедненным ураном Украине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных