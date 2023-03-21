Шойгу отреагировал на поставки Украине танковых боеприпасов с обедненным ураном
Угроза ядерного столкновения становится все более реальной после заявления Великобритании о поставке Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Я не случайно сказал про ступени, ступеней меньше и меньше», — отметил он, отвечая на вопрос о приближении мира к ядерному столкновению из-за возможных поставок Киеву снарядов обедненным ураном (цитата по ТАСС).
В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин» Шойгу заявил, что заявления Лондона подталкивают Москву «к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий» и по поводу ответа на такие действия.
20 марта замминистр обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство планирует поставлять Украине танковые снаряды с обедненным ураном. По ее словам, боеприпасы обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
Комментируя слова британского политика, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Лондон «потерял ориентиры» в том, как его действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в случае поставок России придется реагировать «соответствующим образом».
Обеспокоенность ситуацией также выразили в ООН. «Мы выражали обеспокоенность годами по поводу любого использования обедненного урана, принимая во внимание последствия такого применения. И это касается любого, кто поставляет такие вооружения», — сказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.