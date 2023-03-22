Медведев предупредил о возрастании угрозы ядерного конфликта

«Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. У меня, знаете, какое-то ощущение сложилось, что они [Запад] до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента или верховного главнокомандующего сделать то, что мы сделали. И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре [2021 г.] подписали с нами документ [о гарантиях безопасности]», – сказал он, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей «ВКонтакте».