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Медведев предупредил о возрастании угрозы ядерного конфликта

Ведомости

Угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, каждый день поставок Западом Киеву вооружения приближает «ядерный апокалипсис». Фрагмент с заявлением политика опубликован в его Telegram-канале.

«Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. У меня, знаете, какое-то ощущение сложилось, что они [Запад] до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента или верховного главнокомандующего сделать то, что мы сделали. И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре [2021 г.] подписали с нами документ [о гарантиях безопасности]», – сказал он, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей «ВКонтакте».

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Ранее сегодня в ходе дискуссии «Мир без ДСНВ: что дальше?» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вероятность ядерного конфликта сегодня стала наивысшей за последние десятилетия. Россия, по словам Рябкова, остается приверженной идее о том, что мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы.

У Москвы и Вашингтона при этом сейчас нет точек соприкосновения по тематике Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), добавил он. По оценке дипломата, Россия сможет вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после того, как Вашингтон изменит свою враждебную политику в целом. 

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О том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди 20 марта. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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