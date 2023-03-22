Рябков назвал вероятность ядерного конфликта самой высокой за последние десятилетия
Вероятность ядерного конфликта сегодня стала наивысшей за последние десятилетия, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе дискуссии «Мир без ДСНВ: что дальше?» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий, скажем так», – приводит его слова ТАСС.
Россия, по словам Рябкова, остается приверженной идее о том, что мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы.
У Москвы и Вашингтона при этом сейчас нет точек соприкосновения по тематике ДСНВ, добавил он. По оценке дипломата, Россия сможет вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после того, как Вашингтон изменит свою враждебную политику в целом.
«Они должны как-то одуматься и встряхнуться, сбросить шоры и воспринять реальность, какова она есть. Они продолжают играть огнем в прямом смысле слова», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Из документа следовало, что решение о возобновлении участия страны в этом договоре принимается главой государства. Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия не покидает ДСНВ, это приостановка. По его словам, цель России – убедиться в соблюдении ядерного паритета с учетом арсеналов Франции и Великобритании, которые не входят в периметр соглашения.
СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США.