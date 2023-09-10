Путин поговорил с президентом переходного периода Мали
Президент России Владимир Путин поговорил с лидером переходного периода республики Мали Ассими Гойтой, разговор состоялся по инициативе малийской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин, как отмечается, выразил соболезнования в связи с террористической атакой, которая произошла на северо-востоке Мали 7 сентября. Стороны также обменялись мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию взаимодействия России и Мали в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом.
«Ассими Гойта поблагодарил за поддержку российской стороны, в частности, при недавнем голосовании в Совете Безопасности ООН в вопросе о снятии международных санкций с Республики Мали», – рассказали в Кремле.
Главы государств также обсудили вопросы обеспечения стабильности в Западной Африке и Сахаро-Сахельской зоне и отметили необходимость урегулирования ситуации в Нигере «политико-дипломатическим путем».
На этой неделе 49 мирных жителей и 15 солдат погибли в Мали в результате нападения на лодку и атаки на военный лагерь, писало Reuters.
Временное правительство Мали тогда заявило, что ответственность за теракты 7 сентября несут повстанцы из западноафриканского отделения «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ). По данным агентства, атаки террористов в Мали участились после того, как военные захватили власть в результате двух переворотов в 2020 и 2021 гг. и «выгнали французские войска и миротворческую миссию ООН».