Путин поговорил с президентом переходного периода Мали

Временное правительство Мали тогда заявило, что ответственность за теракты 7 сентября несут повстанцы из западноафриканского отделения «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ). По данным агентства, атаки террористов в Мали участились после того, как военные захватили власть в результате двух переворотов в 2020 и 2021 гг. и «выгнали французские войска и миротворческую миссию ООН».