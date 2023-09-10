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Политика

Путин поговорил с президентом переходного периода Мали

Ведомости

Президент России Владимир Путин поговорил с лидером переходного периода республики Мали Ассими Гойтой, разговор состоялся по инициативе малийской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин, как отмечается, выразил соболезнования в связи с террористической атакой, которая произошла на северо-востоке Мали 7 сентября. Стороны также обменялись мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию взаимодействия России и Мали в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом.

«Ассими Гойта поблагодарил за поддержку российской стороны, в частности, при недавнем голосовании в Совете Безопасности ООН в вопросе о снятии международных санкций с Республики Мали», – рассказали в Кремле.

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Главы государств также обсудили вопросы обеспечения стабильности в Западной Африке и Сахаро-Сахельской зоне и отметили необходимость урегулирования ситуации в Нигере «политико-дипломатическим путем». 

На этой неделе 49 мирных жителей и 15 солдат погибли в Мали в результате нападения на лодку и атаки на военный лагерь, писало Reuters.

Временное правительство Мали тогда заявило, что ответственность за теракты 7 сентября несут повстанцы из западноафриканского отделения «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ). По данным агентства, атаки террористов в Мали участились после того, как военные захватили власть в результате двух переворотов в 2020 и 2021 гг. и «выгнали французские войска и миротворческую миссию ООН».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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