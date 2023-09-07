СМИ: Пентагон выведет часть второстепенного персонала из Нигера
Минобороны США передислоцирует войска и технику в Нигере и выведет небольшую часть второстепенного персонала «из соображений предосторожности», сообщило Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Всего в Нигере дислоцированы около 1100 военнослужащих. Некоторая их часть будет перенаправлена с авиабазы 101 в столице страны Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе. Как отмечает агентство, это первое крупное перемещение американских военных в Нигере после военного переворота 27 июля.
По итогам переворота президент Мохамед Базум был отстранен, а новым главой государства стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр.
Позднее американские СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена ищет способы сохранить свое военное присутствие в Нигере. По оценке Белого дома, военное присутствие в Нигере важно для борьбы с терроризмом в регионе и осуществимо даже в сложившихся условиях. Сейчас в Нигере дислоцированы около 1100 американских солдат и офицеров, а также свыше 250 итальянских и порядка 1500 французских военных.
Ранее 7 сентября Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что американские спецслужбы обсуждают физическое устранение нового руководства Нигера, так как Вашингтон не устраивает новая власть в республике. США, утверждает СВР, задумываются над тем, как «затормозить опасную для Запада тенденцию превращения Африки в один из центров силы многополярного мира» и «прибрать к рукам французское "наследство" в стратегически значимом Сахеле».