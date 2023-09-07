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СМИ: Пентагон выведет часть второстепенного персонала из Нигера

Ведомости

Минобороны США передислоцирует войска и технику в Нигере и выведет небольшую часть второстепенного персонала «из соображений предосторожности», сообщило Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Всего в Нигере дислоцированы около 1100 военнослужащих. Некоторая их часть будет перенаправлена с авиабазы 101 в столице страны Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе. Как отмечает агентство, это первое крупное перемещение американских военных в Нигере после военного переворота 27 июля.

По итогам переворота президент Мохамед Базум был отстранен, а новым главой государства стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр. 

Позднее американские СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена ищет способы сохранить свое военное присутствие в Нигере. По оценке Белого дома, военное присутствие в Нигере важно для борьбы с терроризмом в регионе и осуществимо даже в сложившихся условиях. Сейчас в Нигере дислоцированы около 1100 американских солдат и офицеров, а также свыше 250 итальянских и порядка 1500 французских военных. 

Ранее по теме: СВР: США рассматривают вариант физического устранения «путчистских лидеров» в Нигере

Ранее 7 сентября Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что американские спецслужбы обсуждают физическое устранение нового руководства Нигера, так как Вашингтон не устраивает новая власть в республике. США, утверждает СВР, задумываются над тем, как «затормозить опасную для Запада тенденцию превращения Африки в один из центров силы многополярного мира» и «прибрать к рукам французское "наследство" в стратегически значимом Сахеле».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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