СМИ: Пентагон выведет часть второстепенного персонала из Нигера

Позднее американские СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена ищет способы сохранить свое военное присутствие в Нигере. По оценке Белого дома, военное присутствие в Нигере важно для борьбы с терроризмом в регионе и осуществимо даже в сложившихся условиях. Сейчас в Нигере дислоцированы около 1100 американских солдат и офицеров, а также свыше 250 итальянских и порядка 1500 французских военных.