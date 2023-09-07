СВР: США рассматривают вариант физического устранения «путчистских лидеров» в Нигере

31 августа издание Sky News Arabia со ссылкой на заявление МИД Нигера сообщило, что посол Франции в Нигере Сильвен Итте больше не обладает дипломатической неприкосновенностью. В документе говорилось, что он «больше не обладает дипломатическим иммунитетом, а дипломатические визы, выданные ему и членам его семьи, аннулированы». Из заявления следовало, что нигерийская полиция получила предписание начать процедуру депортации дипломата. По данным ТАСС, министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна уверяла, что Итте может безопасно продолжать свою работу, несмотря на то что военные требуют от него покинуть страну.