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СВР: США рассматривают вариант физического устранения «путчистских лидеров» в Нигере

Ведомости

Спецслужбы США обсуждают физическое устранение нового руководства Нигера, так как Вашингтон не устраивает новая власть в республике. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. 

«В Белом доме прорабатывают различные варианты "укрепления демократии" в Нигере. Считается неоправданным делать это руками Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), имеющего тесные связи с Парижем. Более "эффективным" вариантом американцам видится физическое устранение "путчистских лидеров", опирающихся на поддержку большинства населения», – говорится в сообщении. 

По сведениям СВР, США не устраивают события в Ниге­ре, где к власти в результате военного переворота при­шла временная администрация во главе с Абдурахманом Тчиани. Отмечается, что в Вашингтоне задумываются над тем, как «затормозить опасную для Запада тенденцию превращения Африки в один из центров силы многополярного мира» и «прибрать к рукам французское "наследство" в стратегически значимом Сахеле».

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Представители американских спец­служб, отмечают в СВР, напрямую обсуждают с партнерами потенциальных ис­полнителей возможных покушений. Ставка делается «на лиц из бли­жайшего окружения руководителей переходных структур, же­лательно из числа прошедших спецподготовку в учебных заве­дениях Пентагона».

В подобном использовании Вашингтоном «грязных мето­дов» нет ничего нового, считают в СВР. «ЦРУ, в частности, приложило руку к убийству П. Лумумбы в Конго, свержению К. Нкрумы в Гане, аресту Н. Манделы в ЮАР. Американская разведка действовала на­столько жестоко и вызывающе, что даже президент США Л. Джонсон в сердцах назвал ее «чертовой корпорацией убийц», – напомнили в СВР.

Военный переворот в Нигере произошел 27 июля. Президент Мохамед Базум был отстранен, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр. 

31 августа издание Sky News Arabia со ссылкой на заявление МИД Нигера сообщило, что посол Франции в Нигере Сильвен Итте больше не обладает дипломатической неприкосновенностью. В документе говорилось, что он «больше не обладает дипломатическим иммунитетом, а дипломатические визы, выданные ему и членам его семьи, аннулированы». Из заявления следовало, что нигерийская полиция получила предписание начать процедуру депортации дипломата. По данным ТАСС, министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна уверяла, что Итте может безопасно продолжать свою работу, несмотря на то что военные требуют от него покинуть страну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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