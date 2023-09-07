СВР: США рассматривают вариант физического устранения «путчистских лидеров» в Нигере
Спецслужбы США обсуждают физическое устранение нового руководства Нигера, так как Вашингтон не устраивает новая власть в республике. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«В Белом доме прорабатывают различные варианты "укрепления демократии" в Нигере. Считается неоправданным делать это руками Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), имеющего тесные связи с Парижем. Более "эффективным" вариантом американцам видится физическое устранение "путчистских лидеров", опирающихся на поддержку большинства населения», – говорится в сообщении.
По сведениям СВР, США не устраивают события в Нигере, где к власти в результате военного переворота пришла временная администрация во главе с Абдурахманом Тчиани. Отмечается, что в Вашингтоне задумываются над тем, как «затормозить опасную для Запада тенденцию превращения Африки в один из центров силы многополярного мира» и «прибрать к рукам французское "наследство" в стратегически значимом Сахеле».
Представители американских спецслужб, отмечают в СВР, напрямую обсуждают с партнерами потенциальных исполнителей возможных покушений. Ставка делается «на лиц из ближайшего окружения руководителей переходных структур, желательно из числа прошедших спецподготовку в учебных заведениях Пентагона».
В подобном использовании Вашингтоном «грязных методов» нет ничего нового, считают в СВР. «ЦРУ, в частности, приложило руку к убийству П. Лумумбы в Конго, свержению К. Нкрумы в Гане, аресту Н. Манделы в ЮАР. Американская разведка действовала настолько жестоко и вызывающе, что даже президент США Л. Джонсон в сердцах назвал ее «чертовой корпорацией убийц», – напомнили в СВР.
Военный переворот в Нигере произошел 27 июля. Президент Мохамед Базум был отстранен, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр.
31 августа издание Sky News Arabia со ссылкой на заявление МИД Нигера сообщило, что посол Франции в Нигере Сильвен Итте больше не обладает дипломатической неприкосновенностью. В документе говорилось, что он «больше не обладает дипломатическим иммунитетом, а дипломатические визы, выданные ему и членам его семьи, аннулированы». Из заявления следовало, что нигерийская полиция получила предписание начать процедуру депортации дипломата. По данным ТАСС, министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна уверяла, что Итте может безопасно продолжать свою работу, несмотря на то что военные требуют от него покинуть страну.