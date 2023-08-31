Посла Франции в Нигере лишили дипломатической неприкосновенности

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил военный переворот в Нигере, назвав его «незаконным и очень опасным». Париж не признал власть мятежников и потребовал освободить арестованного президента страны Мохамеда Базума. В начале августа Париж эвакуировал своих граждан из Нигера, при этом вывозить своих военных из страны Франция отказалась.