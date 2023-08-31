Посла Франции в Нигере лишили дипломатической неприкосновенности
Посол Франции в Нигере Сильвен Итте больше не обладает дипломатической неприкосновенностью. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на заявление МИД Нигера.
В документе говорится, что посол «больше не обладает дипломатическим иммунитетом, а дипломатические визы, выданные ему и членам его семьи, аннулированы». Из заявления следует, что нигерийская полиция получила предписание начать процедуру депортации дипломата.
25 августа МИД Нигера заявил, что французский посол должен в течение 48 часов покинуть республику. Причиной стал отказ посла ответить на приглашение для беседы в МИДе и «другие действия» Франции, которые «противоречат интересам Нигера».
По истечении 48 часов президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на ультиматум, посол останется в Нигере. По данным телеканала Al Arabiya, в посольстве также находятся около 20 сотрудников дипмиссии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил военный переворот в Нигере, назвав его «незаконным и очень опасным». Париж не признал власть мятежников и потребовал освободить арестованного президента страны Мохамеда Базума. В начале августа Париж эвакуировал своих граждан из Нигера, при этом вывозить своих военных из страны Франция отказалась.
Военный переворот в Нигере произошел 27 июля. Президент Мохамед Базум был отстранен, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр.