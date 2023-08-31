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Политика

Посла Франции в Нигере лишили дипломатической неприкосновенности

Ведомости

Посол Франции в Нигере Сильвен Итте больше не обладает дипломатической неприкосновенностью. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на заявление МИД Нигера. 

В документе говорится, что посол «больше не обладает дипломатическим иммунитетом, а дипломатические визы, выданные ему и членам его семьи, аннулированы». Из заявления следует, что нигерийская полиция получила предписание начать процедуру депортации дипломата.

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25 августа МИД Нигера заявил, что французский посол должен в течение 48 часов покинуть республику. Причиной стал отказ посла ответить на приглашение для беседы в МИДе и «другие действия» Франции, которые «противоречат интересам Нигера».

По истечении 48 часов президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на ультиматум, посол останется в Нигере. По данным телеканала Al Arabiya, в посольстве также находятся около 20 сотрудников дипмиссии.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил военный переворот в Нигере, назвав его «незаконным и очень опасным». Париж не признал власть мятежников и потребовал освободить арестованного президента страны Мохамеда Базума. В начале августа Париж эвакуировал своих граждан из Нигера, при этом вывозить своих военных из страны Франция отказалась.

Позже Нигер обвинил Францию в подготовке военной интервенции. 9 августа мятежники заявили, что Франция нарушила воздушное пространство республики. В Париже эти обвинения отвергли

Военный переворот в Нигере произошел 27 июля. Президент Мохамед Базум был отстранен, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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