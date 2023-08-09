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Франция отвергла обвинения мятежников Нигера в нарушении воздушного пространства

Ведомости

Франция отвергает обвинения мятежников Нигера о нарушении воздушного пространства страны. Об этом со ссылкой на источники во французском правительстве сообщило AFP.

«[Рейс] был согласован и координировался армией Нигера», – пишет агентство (цитата по ТАСС). Кроме того, французские силы отвергают обвинения мятежников в освобождении террористов, отмечает источник.

9 августа представитель «Национального совета по защите отечества» (CNSP) Амаду Абдраман заявил, что французские военные нарушили закрытое накануне воздушное пространство страны и обвинил сторону в нападении на нацгвардию Нигера.

Нигер закрыл воздушное пространство из-за угрозы интервенции

Но военные действия после истечения ультиматума путчистам не начались

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ. Тогда же был установлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.

Позже, 31 июля, ЭКОВАС, в который входят 15 государств Африканского региона, выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 6 августа срок ультиматума блока истек.

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8 августа, после завершения ультиматума организации, французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. Уточнялось, что большая часть контингента может прибыть из Нигерии. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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