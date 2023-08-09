Франция отвергла обвинения мятежников Нигера в нарушении воздушного пространства
Франция отвергает обвинения мятежников Нигера о нарушении воздушного пространства страны. Об этом со ссылкой на источники во французском правительстве сообщило AFP.
«[Рейс] был согласован и координировался армией Нигера», – пишет агентство (цитата по ТАСС). Кроме того, французские силы отвергают обвинения мятежников в освобождении террористов, отмечает источник.
9 августа представитель «Национального совета по защите отечества» (CNSP) Амаду Абдраман заявил, что французские военные нарушили закрытое накануне воздушное пространство страны и обвинил сторону в нападении на нацгвардию Нигера.
27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ. Тогда же был установлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.
Позже, 31 июля, ЭКОВАС, в который входят 15 государств Африканского региона, выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 6 августа срок ультиматума блока истек.
8 августа, после завершения ультиматума организации, французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. Уточнялось, что большая часть контингента может прибыть из Нигерии.