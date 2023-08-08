Нигер закрыл воздушное пространство из-за угрозы интервенции

Нигер закрыл воздушное пространство из-за угрозы интервенцииНо военные действия после истечения ультиматума путчистам не начались
Военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны из-за угрозы военного вторжения. Это решение объявил представитель хунты Амаду Абраман в телеобращении 6 августа – за несколько часов до истечения ультиматума, выдвинутого западноафриканским региональным блоком ЭКОВАС (входит 15 государств) с целью возвращения к власти свергнутого президента Мохамеда Базума. Абраман добавил, что два соседних государства стягивают к границам Нигера свои войска для подготовки интервенции, но не сообщил подробностей и пообещал «энергичный и немедленный ответ» в случае нападения.
31 июля министры иностранных дел ЭКОВАС выпустили совместное заявление, согласно которому готовность направить свои войска в Нигер выразили власти Нигерии, Сенегала и Кот-д’Ивуара. После трехдневных переговоров в нигерийской столице Абудже начальники штабов армий стран – участниц блока 4 августа согласовали план возможного военного вмешательства. Правда, на следующий день сенат (верхняя палата парламента) Нигерии не одобрил идею использования своих вооруженных сил против соседнего государства. Сенат призвал исполнительную власть Нигерии (председательствует в ЭКОВАС в 2023 г.) «поощрять и укреплять политические и дипломатические возможности с целью выхода из тупика».
Не все соседи Нигера оказались настроены воинственно. Солидарность с Нигером ранее выразили Мали и Буркина-Фасо, где власть также сменилась в результате переворота, после чего их членство в ЭКОВАС было приостановлено. 7 августа эти страны направили свои делегации для переговоров с военным руководством в столицу страны, сообщает МИД Нигера. Осудили идею военного вмешательства также Гвинея, Алжир, Ливия и Чад. Граничащий с Нигером Чад располагает одной из самых боеспособных армий в регионе. Со всеми этими государствами Нигер сохранил прямые международные рейсы. Хотя, согласно порталу Flightradar24, ни один самолет 7 августа в небе над Нигером замечен не был.
После закрытия воздушного пространства Нигера французская компания Air France объявила о приостановке до 11 августа своих полетов в Буркина-Фасо и Мали. Представитель министра обороны Германии заявил, что закрытие неба над Нигером создало трудности для вывода немецких вооруженных сил из соседней Мали. В то же время министр иностранных дел Италии (ее войска размещены в Нигере) Антонио Таджани в интервью газете La Stampa призвал участников ЭКОВАС продлить срок действия ультиматума и использовать дипломатические инструменты для разрешения кризиса. В настоящее время Италия проводит эвакуацию своих военнослужащих из Нигера на родину: 5 августа власти объявили о возвращении 65 солдат итальянской армии и 10 военных США. В Нигере остаются 254 итальянских, порядка 1500 французских и около 1000 американских военных. Они задействованы в контртеррористических операциях в регионе.
4 августа Нигер объявил о денонсации военных соглашений с Францией и потребовал от Парижа вывести свои войска из страны в течение 30 дней. Французы отказались подчиняться требованиям военного режима, заявив, что французские солдаты находятся в Нигере «по требованию законных властей страны на основании подписанных соглашений». Мятежные власти также приостановили экспорт урана и золота во Францию.
На сегодня вероятность интервенции ЭКОВАС в Нигер остается высокой, но для всех участников это будет игра с нулевой суммой, отмечает ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ, профессор ВШЭ Николай Щербаков. «Блоку необходимо принимать меры, чтобы не потерять лицо, но возможные боевые действия будут представлять совершенно никому не нужный вооруженный конфликт. Он создаст очень большой перекос в и без того нестабильном регионе, страдающем от действий джихадистских группировок», – отметил эксперт.
Страны Западной Африки бедны, продолжает Щербаков, и их население не поддерживает любые военные действия, прекрасно понимая негативный эффект от них. При этом говорить об особенной поддержке в Нигере военных во главе с командующим президентской гвардией Абдурахманом Тчиани тоже не приходится. По словам Щербакова, население Нигера терпеливо относится к подобным политическим зигзагам, но и оно тоже устало. «Что нужно принимать во внимание, именно президентство Базума положило конец периоду относительного безвластия в Нигере, а оздоровление экономики просто не успело произойти из-за нехватки времени», – резюмирует эксперт.
До полномасштабной военной эскалации пока еще далеко, считает научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Рахимбек Бобохонов. Эксперт напомнил, что против использования армии в Нигере высказались Алжир, Мали и Буркина-Фасо, а в Нигерии, председательствующей в ЭКОВАС, возникли проблемы с парламентским одобрением интервенции. «Сенегал, который потенциально мог бы поучаствовать в интервенции, сам испытывает проблемы с внутренними беспорядками. Это означает, что военная эскалация скорее слова, чем реальная угроза», – сказал эксперт. По мнению Бобохонова, эскалация выгодна Франции, которая до сих пор расшатывает ситуацию в регионе. «Но удастся ли ей довести свои усилия до конца, это большой вопрос», – сомневается он.