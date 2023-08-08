Нигер закрыл воздушное пространство из-за угрозы интервенции

До полномасштабной военной эскалации пока еще далеко, считает научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Рахимбек Бобохонов. Эксперт напомнил, что против использования армии в Нигере высказались Алжир, Мали и Буркина-Фасо, а в Нигерии, председательствующей в ЭКОВАС, возникли проблемы с парламентским одобрением интервенции. «Сенегал, который потенциально мог бы поучаствовать в интервенции, сам испытывает проблемы с внутренними беспорядками. Это означает, что военная эскалация скорее слова, чем реальная угроза», – сказал эксперт. По мнению Бобохонова, эскалация выгодна Франции, которая до сих пор расшатывает ситуацию в регионе. «Но удастся ли ей довести свои усилия до конца, это большой вопрос», – сомневается он.