Мятежники в Нигере обвинили Францию в подготовке военной интервенции

Нигер был единственным государством в регионе Сахель, где Франция сохраняла прочные позиции на фоне вывода своих войск из Мали в 2022 г. и непростой ситуации в соседнем Чаде после смерти в 2021 г. президента Ижриса Деби, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. «Государство находится в центре теневой транссахарской торговли, включая оборот оружия и наркотиков», – отметил эксперт. Потеря Нигера как государства означает и усиление террористических исламистских группировок, ухудшение безопасности в Западной Африке. «Сам по себе приход к власти военных не может не беспокоить государства региона. Поражает быстрота решения ЭКОВАС, видимо, это связано с тем, что она действует при поддержке Франции». Париж смотрит на ситуацию в Нигере шире, пытаясь разыграть карту «российской угрозы» в контексте потенциальной опасности выдавливания французов из их традиционной сферы влияния, продолжает эксперт. ЭКОВАС взаимодействует с Парижем в экономике, безопасности, борьбе с терроризмом, незаконном обороте наркотиков и финпреступности, перечисляет Лукьянов: «Поэтому французы могли задействовать дипканалы, чтобы организация заняла непримиримую позицию».