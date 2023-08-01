Мятежники в Нигере обвинили Францию в подготовке военной интервенции

Мятежники в Нигере обвинили Францию в подготовке военной интервенцииПрименить армию против Нигера угрожают и соседние африканские страны
Военные в Нигере, захватившие власть в республике в результате переворота 26 июля, обвинили Францию в подготовке военной операции по освобождению отстраненного президента Мохамеда Базума. Об этом 31 июля заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины (CNSP) полковник Амаду Абдраман. К Парижу с такой просьбой обратился якобы и. о. премьер-министра Нигера Хассуми Массуду. С аналогичным предложением, согласно CNSP, обратился и командующий Нацгвардии Нигера полковник Гирей.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон официально пригрозил Ниамею «немедленным ответом» в случае нападок на Французскую Республику и ее интересы в Нигере. Елисейский дворец распространил заявление после антифранцузского митинга перед посольством Франции в столице Нигера: протестующие пытались ворваться в дипмиссию, сорвали табличку «Посольство Франции» и заменили ее флагами России и Нигера.
В тот же день Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию. Страна занимает седьмое место по производству урана в мире и обеспечивает до 17% используемого французами сырья для производства электроэнергии. Нигер еще и важный союзник ЕС по сдерживанию нелегальной миграции и исламистских группировок. В Западной Африке действуют террористы «Боко Харам», «Исламского государства» и филиала «Аль-Каиды» – «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (запрещены в России). Для борьбы с ними в Ниамее дислоцированы крупнейшая в регионе авиабаза Франции (около 1500 военнослужащих), подразделения Германии, Италии и США. Численность американского контингента – 1000 человек.
30 июля на экстренном саммите Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС, входит 15 государств региона) в столице соседней Нигерии Абудже лидеры входящих в него стран пригрозили применить военную силу, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не освободят свергнутого президента. Члены организации ввели против Нигера санкции: закрыли сухопутные и воздушные границы, заморозили активы страны в региональном банке и прекратили энергетические операции. Приостановили предоставление финпомощи Нигеру власти США, Франции и ЕС. Совокупно эта африканская республика ежегодно получает порядка $2 млрд иностранной финпомощи. В тот же день в кулуарах саммита ЭКОВАС президент Чада Махамт Идрис Деби, сам пришедший к власти через переворот в 2021 г., обсудил ситуацию в Нигере с коллегой из Нигерии Болой Тинубу. А в столице Нигера Ниамее он встретился и с лидером мятежников, генералом Абдурахманом Тчиани, чтобы «изучить все возможные пути для нахождения мирного выхода из кризиса».
Последний раз ЭКОВАС применяла коллективные силы в Гамбии в 2017 г., когда президент Яхья Джамме отказался уйти после поражения на выборах. В итоге Джамме ушел в отставку незадолго до ввода войск.
Военные Нигера объявили о свержении Базума 27 июля. 31 июля командующий президентской гвардией Тчиани заявил, что военные низложили президента «из-за ухудшения безопасности, обострения экономических и социальных проблем». Франция и другие западные государства осудили переворот. МИД России назвал смену власти в Нигере «антиконституционной затеей». При этом основатель действующей в соседнем Мали ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал произошедшее «хорошей новостью и результатом давно назревшего освобождения республики от колонизаторов», предложив мятежникам в Нигере помощь своих бойцов.
Нигер был единственным государством в регионе Сахель, где Франция сохраняла прочные позиции на фоне вывода своих войск из Мали в 2022 г. и непростой ситуации в соседнем Чаде после смерти в 2021 г. президента Ижриса Деби, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. «Государство находится в центре теневой транссахарской торговли, включая оборот оружия и наркотиков», – отметил эксперт. Потеря Нигера как государства означает и усиление террористических исламистских группировок, ухудшение безопасности в Западной Африке. «Сам по себе приход к власти военных не может не беспокоить государства региона. Поражает быстрота решения ЭКОВАС, видимо, это связано с тем, что она действует при поддержке Франции». Париж смотрит на ситуацию в Нигере шире, пытаясь разыграть карту «российской угрозы» в контексте потенциальной опасности выдавливания французов из их традиционной сферы влияния, продолжает эксперт. ЭКОВАС взаимодействует с Парижем в экономике, безопасности, борьбе с терроризмом, незаконном обороте наркотиков и финпреступности, перечисляет Лукьянов: «Поэтому французы могли задействовать дипканалы, чтобы организация заняла непримиримую позицию».
По словам директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрея Маслова, восстановлением гражданской власти Нигера государства ЭКОВАС пытаются сохранить целостность самой организации. «В Мали, Буркина-Фасо к власти уже пришли военные, и их членство в экономическом сообществе приостановлено. Такими темпами от ЭКОВАС ничего не останется, – говорит Маслов. – Присутствие французских и американских войск в Нигере придает некоторую уверенность членам ЭКОВАС». Ключевая роль в успехе военной интервенции ЭКОВАС в Нигере, полагает Маслов, будет зависеть от позиции Нигерии и Чада – крупнейших государств региона. «Вооруженные силы Нигера наверняка окажут сопротивление силам ЭКОВАС в случае интервенции. И даже при ее успехе не ясно, кто будет наводить порядок в стране. Вероятно, они попытаются восстановить свергнутого президента, но и этот сценарий скорее уже дестабилизирует ситуацию в республике», – заключил эксперт.