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Политика

Что иностранные СМИ пишут про переворот в Нигере

Смена власти затронет интересы Франции и США
Александр Соколов
REUTERS

Президентская гвардия 26 июля задержала лидера Нигера Мохамеда Базума. Армия поддержала переворот. «Ведомости» собрали комментарии иностранной прессы относительно произошедшего.

«Сотни людей демонстрируют свою поддержку путчистам. По словам нашего корреспондента в Нигере Анн-Флер Леспио, перед Национальным собранием собралось несколько сотен человек. Некоторые размахивали антифранцузскими и пророссийскими лозунгами. Они требуют ухода французских войск».

TV5 Monde

«Явных признаков участия Москвы в перевороте в Нигере нет. <...> Смена режима может стать ударом для Франции и США, которые имеют там прочные связи. Нигер считается «одним из самых надежных союзников США» в борьбе с исламистским терроризмом. Также это одна из последних стран Сахеля, которая не углубила сотрудничество с Россией в ущерб Западу».

Лаура Каяли, Politico

«Нигер – один из крупнейших в мире производителей урана и стержень в борьбе с джихадистами в регионе Сахель. Франция развернула там войска, что стало ее крупнейшей военной операцией за границей, а у США есть база беспилотников стоимостью $110 млн. В прошлом году Нигер произвел 2020 тонн урана и экспортирует большую его часть во Францию. В конце этого года должен быть введен в эксплуатацию нефтепровод в соседний Бенин». 

Катарина Хойе, Bloomberg

«Базум вступил в должность после выборов два года назад. Тогда это был первый мирный переход власти в Нигере с момента обретения им независимости. Первая попытка переворота произошла уже за несколько дней до его инаугурации.

Вторая попытка свергнуть Базума была предпринята в марте прошлого года, когда президент находился в Турции. «Нигер является важным партнером ЕС. дестабилизация которого не будет отвечать чьим-либо интересам», – отметила пресс-секретарь ЕС Набила Массрали».

Le Monde

«Переворот в Нигере не стал неожиданностью. Страна не управлялась военным режимом, но имела проблемы с безопасностью и коррупцией, говорит аналитик Гарба Мусса. Кроме того, столица Ниамей уязвима для атак джихадистов.

Но не факт, что предстоит откат от демократии, говорит эксперт: «С одной стороны, есть молодые люди, у которых нет работы и надежды. С другой, есть сельский Нигер, который вынужден "попрошайничать" в субрегионе». Поэтому, на мой взгляд, любое изменение в какой-то момент даст нам надежду, добавил Мусса».

Филип Эндрю Черм, Africanews 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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