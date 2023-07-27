Что иностранные СМИ пишут про переворот в Нигере

«Нигер – один из крупнейших в мире производителей урана и стержень в борьбе с джихадистами в регионе Сахель. Франция развернула там войска, что стало ее крупнейшей военной операцией за границей, а у США есть база беспилотников стоимостью $110 млн. В прошлом году Нигер произвел 2020 тонн урана и экспортирует большую его часть во Францию. В конце этого года должен быть введен в эксплуатацию нефтепровод в соседний Бенин».