Что иностранные СМИ пишут про переворот в Нигере

Что иностранные СМИ пишут про переворот в НигереСмена власти затронет интересы Франции и США
Президентская гвардия 26 июля задержала лидера Нигера Мохамеда Базума. Армия поддержала переворот. «Ведомости» собрали комментарии иностранной прессы относительно произошедшего.
«Сотни людей демонстрируют свою поддержку путчистам. По словам нашего корреспондента в Нигере Анн-Флер Леспио, перед Национальным собранием собралось несколько сотен человек. Некоторые размахивали антифранцузскими и пророссийскими лозунгами. Они требуют ухода французских войск».
TV5 Monde
«Явных признаков участия Москвы в перевороте в Нигере нет. <...> Смена режима может стать ударом для Франции и США, которые имеют там прочные связи. Нигер считается «одним из самых надежных союзников США» в борьбе с исламистским терроризмом. Также это одна из последних стран Сахеля, которая не углубила сотрудничество с Россией в ущерб Западу».
Лаура Каяли, Politico
«Нигер – один из крупнейших в мире производителей урана и стержень в борьбе с джихадистами в регионе Сахель. Франция развернула там войска, что стало ее крупнейшей военной операцией за границей, а у США есть база беспилотников стоимостью $110 млн. В прошлом году Нигер произвел 2020 тонн урана и экспортирует большую его часть во Францию. В конце этого года должен быть введен в эксплуатацию нефтепровод в соседний Бенин».
Катарина Хойе, Bloomberg
«Базум вступил в должность после выборов два года назад. Тогда это был первый мирный переход власти в Нигере с момента обретения им независимости. Первая попытка переворота произошла уже за несколько дней до его инаугурации.
Вторая попытка свергнуть Базума была предпринята в марте прошлого года, когда президент находился в Турции. «Нигер является важным партнером ЕС. дестабилизация которого не будет отвечать чьим-либо интересам», – отметила пресс-секретарь ЕС Набила Массрали».
Le Monde
«Переворот в Нигере не стал неожиданностью. Страна не управлялась военным режимом, но имела проблемы с безопасностью и коррупцией, говорит аналитик Гарба Мусса. Кроме того, столица Ниамей уязвима для атак джихадистов.
Но не факт, что предстоит откат от демократии, говорит эксперт: «С одной стороны, есть молодые люди, у которых нет работы и надежды. С другой, есть сельский Нигер, который вынужден "попрошайничать" в субрегионе». Поэтому, на мой взгляд, любое изменение в какой-то момент даст нам надежду, добавил Мусса».
Филип Эндрю Черм, Africanews