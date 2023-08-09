Белый дом: войска США останутся в Нигере

6 августа военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны из-за угрозы военного вторжения. 8 августа стало известно, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. При этом больше всего военных может прибыть из Нигерии, президент которой «пообещал нулевую терпимость к переворотам».