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Белый дом: войска США останутся в Нигере

Ведомости

Войска США останутся в Нигере, но американские программы помощи приостановлены. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на онлайн-брифинге, сообщает ТАСС.

«Как вы знаете, мы приостановили усилия, направленные на сотрудничество в сфере безопасности, касающиеся учений в области сдерживания терроризма», – сообщил Джон Кирби.

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А свергнутый президент просит США о помощи в канун возможного вторжения соседей

Представитель Белого дома также уточнил, что на нескольких базах в Нигере остается немногим более 1000 американских военных.

26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и закрытии границ. Тогда же был установлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений. Мятежники объяснили свои действия якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.

31 июля ЭКОВАС, в который входят 15 государств Африканского региона, выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 6 августа срок ультиматума блока истек.

6 августа военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны из-за угрозы военного вторжения. 8 августа стало известно, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. При этом больше всего военных может прибыть из Нигерии, президент которой «пообещал нулевую терпимость к переворотам».

Ранее по теме: Мятежники в Нигере обвинили французских военных в нарушении воздушного пространства

9 августа военные Нигера, которые в ходе переворота отстранили президента от власти, обвинили французских военных в нападении на нацгвардию страны и нарушении воздушного пространства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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