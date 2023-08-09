Белый дом: войска США останутся в Нигере
Войска США останутся в Нигере, но американские программы помощи приостановлены. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на онлайн-брифинге, сообщает ТАСС.
«Как вы знаете, мы приостановили усилия, направленные на сотрудничество в сфере безопасности, касающиеся учений в области сдерживания терроризма», – сообщил Джон Кирби.
Представитель Белого дома также уточнил, что на нескольких базах в Нигере остается немногим более 1000 американских военных.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и закрытии границ. Тогда же был установлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений. Мятежники объяснили свои действия якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.
31 июля ЭКОВАС, в который входят 15 государств Африканского региона, выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 6 августа срок ультиматума блока истек.
6 августа военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны из-за угрозы военного вторжения. 8 августа стало известно, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. При этом больше всего военных может прибыть из Нигерии, президент которой «пообещал нулевую терпимость к переворотам».
9 августа военные Нигера, которые в ходе переворота отстранили президента от власти, обвинили французских военных в нападении на нацгвардию страны и нарушении воздушного пространства.