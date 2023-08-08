СМИ сообщили о планах стран Африки отправить 25 000 военных в Нигер

СМИ отмечали, что у ЭКОВАС уже есть опыт интервенции для смены власти. В 2017 г. в Гамбии вторжение сил организации привело к бегству авторитарного президента Яйи Джамме, который отказался признать свое поражение на выборах. При этом, как сообщал телеканал Al Jazeera, ситуация с хунтой в Нигере, переворот в котором уже поддержали военные режимы Мали и Буркина-Фасо, имеет мало общего с той простой операцией, что привела к смене власти в Гамбии.