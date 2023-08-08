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СМИ сообщили о планах стран Африки отправить 25 000 военных в Нигер

Ведомости

Страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер, сообщила французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии.

«План начальников штабов [стран Африки] предусматривал для интервенции рабочую силу в 25 000 человек. Самый большой контингент прибудет из Нигерии, где ее президент Бола Тинубу пообещал нулевую терпимость к переворотам», – говорится в сообщении.

Как сообщил ранее CNN со ссылкой на военный источник, армия Нигера начала переброску в столичный город Ниамей подкрепления для подготовки к возможному вторжению. Уточняется, что целью этих действий является «успокоить взволнованную общественность и подготовиться к потенциальному бою».

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.

31 июля ЭКОВАС, в которую входят 15 государств Африканского региона, выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутного президента. 6 августа срок ультиматума блока истек. Предварительно, свои войска в Нигер готовы отправить Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот-д’Ивуар.

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Но военные действия после истечения ультиматума путчистам не начались

3 августа делегация ЭКОВАС отправилась в Нигер в поисках мирного разрешения, но, как сообщал Reuters, прогресса на встрече с мятежниками в аэропорту не произошло. 7 августа исполняющая обязанности заместителя госсекретаря Виктория Нуланд встретилась в Нигере с представителями мятежников.

По ее словам, она предложила мятежникам «держать двери открытыми для дипломатии» и напомнила им, что идеи мятежников не совпадают с конституцией. Нуланд уточнила, что в ходе переговоров она не смогла встретиться с задержанным президентом, но пообщалась с ним по телефону.

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СМИ отмечали, что у ЭКОВАС уже есть опыт интервенции для смены власти. В 2017 г. в Гамбии вторжение сил организации привело к бегству авторитарного президента Яйи Джамме, который отказался признать свое поражение на выборах. При этом, как сообщал телеканал Al Jazeera, ситуация с хунтой в Нигере, переворот в котором уже поддержали военные режимы Мали и Буркина-Фасо, имеет мало общего с той простой операцией, что привела к смене власти в Гамбии.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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