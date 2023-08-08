Нуланд провела переговоры с мятежниками в Нигере
Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря Виктория Нуланд 7 августа прилетела в Нигер, где провела «чрезвычайно откровенные и временами довольно трудные» встречи с представителями мятежников, которые объявили о свержении президента Мохамеда Базума, передает CNN.
В ходе поездки Нуланд встретилась с назначенным главой Генштаба ВС Нигера генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками. Их имена не уточняются. Переговоры продолжались около двух часов. При этом она не смогла встретиться с задержанным президентом, но пообщалась с ним по телефону.
Нуланд отметила, что предложила мятежникам «держать двери открытыми для дипломатии». По словам и.о. заместителя госсекретаря США, идеи мятежников не совпадают с Конституцией. «Это осложнит наши отношения, если они пойдут по выбранному пути. Но мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор, и мы надеемся, что они нас поддержат», – добавила Нуланд.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Тогда же был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Мятежники объяснили свои действия ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами. Совет безопасности ООН позже призвал участников мятежа освободить демократически избранного президента страны. 2 августа мятежники объявили об открытии воздушного и сухопутного сообщения с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Вечером 6 августа воздушное пространство страны было вновь закрыто из-за угрозы военного вторжения.
Комментируя события в Нигере, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация вызывает у Москвы «серьезную обеспокоенность». «Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране. Мы выступаем за сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам. И, мы, конечно, хотим, чтобы Нигер как можно скорее вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны», – отметил он.