Газета
Политика

Нуланд провела переговоры с мятежниками в Нигере

Ведомости

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря Виктория Нуланд 7 августа прилетела в Нигер, где провела «чрезвычайно откровенные и временами довольно трудные» встречи с представителями мятежников, которые объявили о свержении президента Мохамеда Базума, передает CNN. 

В ходе поездки Нуланд встретилась с назначенным главой Генштаба ВС Нигера генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками. Их имена не уточняются. Переговоры продолжались около двух часов. При этом она не смогла встретиться с задержанным президентом, но пообщалась с ним по телефону. 

Нуланд отметила, что предложила мятежникам «держать двери открытыми для дипломатии». По словам и.о. заместителя госсекретаря США, идеи мятежников не совпадают с Конституцией. «Это осложнит наши отношения, если они пойдут по выбранному пути. Но мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор, и мы надеемся, что они нас поддержат», – добавила Нуланд. 

26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Тогда же был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Мятежники объяснили свои действия ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами. Совет безопасности ООН позже призвал участников мятежа освободить демократически избранного президента страны. 2 августа мятежники объявили об открытии воздушного и сухопутного сообщения с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Вечером 6 августа  воздушное пространство страны было вновь закрыто из-за угрозы военного вторжения.

Ранее по теме: Мятежники сообщили о подготовке вторжения в Нигер

Комментируя события в Нигере, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация вызывает у Москвы «серьезную обеспокоенность». «Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране. Мы выступаем за сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам. И, мы, конечно, хотим, чтобы Нигер как можно скорее вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны», – отметил он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных