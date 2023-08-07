Мятежники сообщили о подготовке вторжения в Нигер
Мятежники Нигера заявили о подготовке блоком ЭКОВАС вторжения в их страну, сообщило агентство ANP со ссылкой на заявление созданного мятежниками Национального совета спасения родины (CNSP).
«Силы иностранной державы готовятся к атаке на Нигер в координации с ЭКОВАС и вооруженными террористами. <...> Совет предупреждает ЭКОВАС, что любое вмешательство в интересах этой державы во внутренние дела Нигера приведет к катастрофическим последствиям для стабильности всего региона», – сообщили в CNSP.
Ранее сообщалось о закрытии мятежниками Нигера воздушного пространства страны.
27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.
31 июля ЭКОВАС (в него входят 15 государств Африканского региона) выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутного президента. 6 августа срок ультиматума блока истек. Предварительно, свои войска в Нигер готовы отправить Нигерия, Сенегал и Кот-д’Ивуар.
3 августа делегация ЭКОВАС отправилась в Нигер в поисках мирного разрешения, но, как сообщал Reuters, прогресса на встрече с мятежниками в аэропорту не произошло. 4 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны стран ЭКОВАС сообщил, что организация отказалась от применения силы, но решила усилить санкции в отношении Нигера.
Как отмечал телеканал Al Jazeera, у ЭКОВАС уже есть опыт интервенции для смены власти – в 2017 г. в Гамбии вторжение сил сообщества привело к бегству авторитарного президента Яйи Джамме, который отказался признать свое поражение на выборах. Но ситуация в Нигере, переворот в котором уже поддержали военные режимы Мали и Буркина-Фасо, имеет мало общего с той простой операцией, что привела к смене власти в Гамбии.