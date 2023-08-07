Мятежники сообщили о подготовке вторжения в Нигер

Как отмечал телеканал Al Jazeera, у ЭКОВАС уже есть опыт интервенции для смены власти – в 2017 г. в Гамбии вторжение сил сообщества привело к бегству авторитарного президента Яйи Джамме, который отказался признать свое поражение на выборах. Но ситуация в Нигере, переворот в котором уже поддержали военные режимы Мали и Буркина-Фасо, имеет мало общего с той простой операцией, что привела к смене власти в Гамбии.