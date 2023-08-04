Париж отказывается выводить армию из Нигера

Накануне, 3 августа, свергнутый президент Мохамед Базум в газете The Washington Post написал статью, в которой он призвал США и другие государства помочь ему в восстановлении конституционного порядка, добавив, что если путчисты останутся у власти, то весь регион Центрального Сахеля окажется под влиянием России в лице ЧВК «Вагнер». Он добавил, что военные власти Нигера, Буркина-Фасо и Мали хотят заменить военные подразделения Франции и США в регионе российскими наемниками. По мнению Базума, благодаря военной помощи Парижа и Вашингтона в его стране за время его президентства (с апреля 2021 г.) стало безопаснее, а вылазки исламистских группировок почти прекратились.