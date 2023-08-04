Париж отказывается выводить армию из Нигера

Париж отказывается выводить армию из НигераА свергнутый президент просит США о помощи в канун возможного вторжения соседей
Военные в Нигере, пришедшие к власти в результате переворота 26 июля, объявили 4 августа о денонсации военных соглашений с Францией. «Учитывая позицию Парижа относительно ситуации в нашей стране, Национальный совет по охране Родины принял решение прекратить сотрудничество в области безопасности и обороны», — заявил в своем телеобращении лидер хунты Абдурахман Тчиани в ночь на 4 августа.
Он добавил, что в ближайшее время направит официальное дипломатическое уведомление по этому поводу в Париж. МИД Франции отверг это предложение, официально заявив, что только законное руководство имеет право разорвать военные соглашения. В тот же день власти Нигера заблокировали на территории страны вещание французских каналов France24 и RFI, а также отозвали своих послов из Франции, США, Нигерии и Того.
До этого мятежные власти приостановили экспорт урана и золота во Францию. Страна обеспечивает до 17% используемого французами сырья для производства энергии, уран преимущественно добывает французская копания Orano, представитель которой 2 августа заверил газету Le Monde, что пока извлечение руды из месторождений продолжается, несмотря на переворот.
Ниамея играет одну из ключевых ролей в борьбе Запада с международными террористическими организациями в Западной Африке. Экстремистская группа «Боко харам» действует в соседних Нигерии и Чаде, а филиалы «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (все они запрещены в РФ) – вдоль границы Нигера с Мали и Буркина-Фасо. По данным Экономического сообщества стран западной Африки (ЭКОВАС, входят 15 государств региона), в этой части региона за полгода было зарегистрировано более 1800 терактов, жертвами которых стали 4600 человек. Для борьбы с экстремистами в Нигере размещены крупнейшая в Сахеле авиабаза Франции (около 1500 военнослужащих) и подразделение из 409-й воздушной экспедиционной группы США (порядка 1000 человек).
Накануне, 3 августа, свергнутый президент Мохамед Базум в газете The Washington Post написал статью, в которой он призвал США и другие государства помочь ему в восстановлении конституционного порядка, добавив, что если путчисты останутся у власти, то весь регион Центрального Сахеля окажется под влиянием России в лице ЧВК «Вагнер». Он добавил, что военные власти Нигера, Буркина-Фасо и Мали хотят заменить военные подразделения Франции и США в регионе российскими наемниками. По мнению Базума, благодаря военной помощи Парижа и Вашингтона в его стране за время его президентства (с апреля 2021 г.) стало безопаснее, а вылазки исламистских группировок почти прекратились.
4 августа в Кремле заявили, что вмешательство внерегиональных сил вряд ли изменит ситуацию в Нигере к лучшему. «Москва обеспокоена той напряженностью, которая возникает сейчас в регионе. Мы по-прежнему выступаем за возвращение ситуации в конституционное русло без какого-либо ущерба и, главное, без угрозы для человеческих жизней», — заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
30 июля на экстренном саммите ЭКОВАС в нигерийской столице Абуджа лидеры входящих в него стран пригрозили применить военную силу, если мятежники в Ниамее в течение недели не восстановят конституционный порядок и не освободят свергнутого президента. 2 августа начальники штабов армий стран-членов ЭКОВАС начали совместную разработку плана интервенции, и, по состоянию на 4 августа, по данным источников RFI, документ, координирующий возможные действия союзников в Нигере, практически готов.
Кроме угрозы интервенции страны ЭКОВАС закрыли сухопутные и воздушные границы, заморозили активы страны в региональном банке и прекратили энергетические операции с Нигером. Приостановили предоставление финпомощи также власти США, Франции и ЕС (ежегодно порядка $2 млрд). При этом через два дня, 2 августа, Буркина-Фасо и Мали, где власть также сменились в результате переворота, предупредили, что военное вмешательство против Нигера будет равносильно объявлению войны и этим странам. В то же время поддержку новому руководству в Ниамее выразила также хунта в Гвинее.
Готовы ли к реальной интервенции ЭКОВАС и Франция
Источник «Ведомостей», работающий в одной из охранных компаний в Западной Африке и регулярно контактирующий и инструктирующий военных региона, отмечает, что «на земле» план операции ЭКОВАС, как бы он удачно не выглядел, реализовать будет очень сложно. «Вопрос в том, что, если операция начнется, уже не мятежники, а страна в целом может активно начать сопротивляться, будучи консолидированной вторжением иностранных военных, тем более что жители Нигера исторически не питают симпатий к тем же бенинцам и нигерийцам», – сказал собеседник «Ведомостей».
Агрессивной риторикой и угрозой применения силы против Нигера ЭКОВАС хочет внести раскол внутри ныне правящей группировки страны, спровоцировать выступление лояльных к свергнутому президенту сил, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. По словам эксперта, хотя значительная часть общества устала от 13 лет правления правящей Партии за демократию и социализм, а в стране сильны антифранцузские настроения, лидер хунты Тчиани не обладает безусловной поддержкой в армии и в стране. «Его противники пока не видят за ним сильной политической партии и предполагают, что угрозы могут привести к смещению Тчиани военными и интервенция не понадобится», – считает эксперт.
При этом, полагает Лукьянов, силы ЭКОВАС и Франции не нацелены проводить масштабную военную операцию в Нигере. Речь может идти о спецоперации сравнительно небольшими силами, учитывая присутствие французского и американского военного контингента в стране. «Целью операции ЭКОВАС может быть ликвидация высшего руководства хунты и некоторых военных командиров из числа сочувствующих им сил, в частности, из президентской гвардии», — полагает эксперт.
По словам Лукьянова, вывод французского контингента из Нигера будет означать и ослабление позиций США в регионе. Хотя африканское направление не является приоритетным для Вашингтона, он не намерен утрачивать над ним контроль, считает эксперт: «На инфраструктуре в Нигере завязана значительная часть операций против сил международного терроризма и разведка на большом пространстве Сахары и Северной Африки. В текущих условиях американцы хотят не допустить передачу власти в Нигере тем силам, которые так или иначе заигрывали бы с Москвой или разыгрывали карту российско-американского соперничества в публичной политике».
«Франция, как бы она не была недовольна возможной новой потерей сферы влияния после переворотов в Мали и Буркина-Фасо, вряд ли решится на прямую интервенцию без технической, организационной и дипломатической поддержки США, которые могли бы провести этот вопрос через СБ ООН как миротворческую операцию», – полагает завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.
Париж всеми силами не хочет выглядеть империалистом и колонизатором, он последовательно открещивается от термина «Франсафрик», это ломало бы его критику действий в Африке России и Китая, продолжает Тимофеев. Скорее всего, если интервенция соседей Нигера и начнется, Франция может оказать в ней логистическую и техническую помощь соседям страны, но политический осадок от этого все равно для французов на континенте будет негативным, говорит эксперт. «Франция до последнего будет пытаться участвовать в решении проблемы косвенно – информационным давлением и созданием предпосылок для переговоров мятежников со свергнутым президентом, пойдет на применение силы только при очень веских причинах и не имея другого выхода», – заключает Тимофеев.