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Мятежники Нигера денонсировали военные соглашения с Францией

Ведомости

Военные Нигера, свергнувшие конституционную власть в стране 27 июля, денонсировали военные соглашения с Францией. Об этом со ссылкой на их заявление пишет Reuters.

Договоренности между европейской и африканской страной были заключены с 1977 по 2020 г. Об отзыве пяти таких соглашений сообщил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины (CNSP) полковник Амаду Абдраман.

По данным агентства, на территории Нигера находится 1000–1500 военнослужащих Франции. Они участвуют в борьбе с террористическими группировками.

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31 июля официальный представитель CNSP Абдраман сообщил о подготовке Францией военной операции по освобождению отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума. По его заявлению, Франция якобы «при содействии некоторых нигерийцев» провела встречу в генштабе нацгвардии Нигера «для получения необходимых политических и военных разрешений».

Министр иностранных дел республики Катрин Колонна сообщила, что Франция отвергает заявление мятежников, и отметила, что единственным приоритетом Парижа является безопасность его граждан.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Тогда же был объявлен общенациональный комендантский час, приостановлена деятельность всех учреждений республики. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.

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В ООН позже призвали участников мятежа освободить демократически избранного президента страны. Ситуация в африканском государстве вызвала у Кремля «серьезную обеспокоенность». По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам». «И мы, конечно, хотим, чтобы Нигер как можно скорее вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны», – отметил он.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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