Мятежники Нигера денонсировали военные соглашения с Францией

В ООН позже призвали участников мятежа освободить демократически избранного президента страны. Ситуация в африканском государстве вызвала у Кремля «серьезную обеспокоенность». По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам». «И мы, конечно, хотим, чтобы Нигер как можно скорее вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны», – отметил он.