Франция и Италия объявили об эвакуации граждан из Нигера

Комментируя события в Нигере, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация вызывает у Москвы «серьезную обеспокоенность». «Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране. Мы выступаем за сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам. И мы, конечно, хотим, чтобы Нигер как можно скорее вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны», – отметил он.