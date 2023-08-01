Франция и Италия объявили об эвакуации граждан из Нигера
Франция начнет эвакуацию своих граждан из Нигера 1 августа. Об этом сообщили в МИДе страны.
«Учитывая ситуацию в Ниамее (столице Нигера. – Ред.), акты насилия, имевшие место позавчера [30 июля] против нашего посольства, и закрытие воздушного пространства, лишающее наших соотечественников возможности самостоятельно покинуть страну, Франция готовит эвакуацию своих граждан и европейских граждан, желающих покинуть страну. Эвакуация начнется сегодня [1 августа]», – сказано в сообщении.
Вместе с тем о начале эвакуации сообщили и в МИД Италии. По словам министра иностранных дел, вице-премьера Антонио Таяни, для желающих вылететь из Нигера будет организован специальный рейс в Италию. При этом посольство страны в Ниамее продолжит работу и будет способствовать посредническим усилиям, написал Таяни в Twitter.
27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Тогда же был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Мятежники объяснили свои действия ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами. Совет безопасности ООН позже призвал участников мятежа освободить демократически избранного президента страны.
30 июля перед зданием посольства Франции прошла демонстрация. Телеканал BFM TV передавал, что к зданию вышли «тысячи» человек, их разогнали баллончиками со слезоточивым газом. Отмечается, что некоторые протестующие хотели войти внутрь, другие сорвали табличку с надписью «Посольство Франции в Нигере» и заменили ее флагами России и Нигера. После этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не потерпит никаких нападок на республику и ее интересы в Нигере, иначе Париж ответит «немедленно и непреклонно».
Комментируя события в Нигере, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация вызывает у Москвы «серьезную обеспокоенность». «Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране. Мы выступаем за сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам. И мы, конечно, хотим, чтобы Нигер как можно скорее вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны», – отметил он.