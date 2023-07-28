Президента Нигера Мохамеда Базума все-таки свергли

Разгром Ливии в 2011 г. привел к дестабилизации всей сахаро-сахельской зоны, так как огромное количество оружия растеклось по региону, говорит старший научный сотрудник Института Африки РАН Станислав Мезенцев. Регион был зоной влияния Франции, но в последние годы она стала сдавать позиции, в том числе в результате успеха операций ЧВК «Вагнер» по обеспечению безопасности в соседних с Нигером Центральноафриканской республике и Мали, продолжает он. Возможно, этот пример стал одним из факторов, почему нигерские военные решили свергнуть профранцузского президента. В самой стране сейчас, по оценке Мезенцева, нет сил, которые могли бы отстранить военных от захваченной ими власти. Но остальная Африка будет негативно реагировать на военный переворот, не исключены жесткие заявления и санкции со стороны Африканского союза, заключает эксперт.