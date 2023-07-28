Президента Нигера Мохамеда Базума все-таки свергли

Президента Нигера Мохамеда Базума все-таки сверглиНо его продолжают поддерживать основные соседи и ООН
Военные Нигера из состава президентской гвардии объявили об отстранении с поста президента действующего руководителя страны Мохамеда Базума. Заявление об этом было опубликовано 27 июля. Ранее, 26 июля, военные предприняли попытку государственного переворота, задержав Базума и его семью в президентском дворце.
Как отмечает издание Jeune Afrique, президенту не причинили вреда, он «цел и невредим» и продолжает вести с восставшими переговоры. По сообщениям телеканала AlHadath, президент отказался подписывать документ о собственной отставке, а также обратился за помощью к населению через Twitter. Согласно его записям в социальной сети, президент надеется, что «с таким трудом завоеванные [в его президентство] достижения будут сохранены», а «все жители Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом».
Реакция в мире на переворот была в целом негативной. Действующего президента Нигера поддержали Евросоюз, Великобритания, Германия и Франция. Немедленного освобождения президента потребовали и США, призвав при этом стороны избегать насилия. С осуждением действий нигерских военных выступил и Африканский союз, обратившийся к населению Нигера и всему миру с призывом «объединить свои голоса в единодушном осуждении этой попытки государственного переворота». Переговоры с Базумом провел и генсек ООН Антониу Гутерриш, заявивший ему о своей поддержке и осудивший «попытки захватить власть силой и подорвать демократическое управление, мир и стабильность в Нигере».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в Нигере будут обсуждать на саммите «Россия – Африка», проходящем в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны урегулировать ситуацию путем переговоров и заявила, что Москва рассчитывает на скорейшее освобождение Базума.
По версии издания Jeune Afrique, причиной мятежа стал конфликт между президентом и командующим его гвардией, генералом Омаром Тчиани. Базум якобы собирался уволить Тчиани, что привело к вооруженному мятежу сил, контролируемых последним. Эту версию поддерживает и Le Monde, которая со ссылкой на источники пишет, что причиной мятежа стало не намерение совершить государственный переворот, а «проблема, связанная с президентской гвардией, которой командует Тчиани. В столице Нигера Ниамее 26 июля произошли стычки пропрезидентских демонстрантов с военными, протестующие были разогнаны. 27 июля в столице начались массовые беспорядки, кадры которых размещают в соцсетях очевидцы. На них слышны выстрелы, люди хаотично бегают по улицам города. Военные мятежники заявили о приостановке работы всех госучреждений.
Разгром Ливии в 2011 г. привел к дестабилизации всей сахаро-сахельской зоны, так как огромное количество оружия растеклось по региону, говорит старший научный сотрудник Института Африки РАН Станислав Мезенцев. Регион был зоной влияния Франции, но в последние годы она стала сдавать позиции, в том числе в результате успеха операций ЧВК «Вагнер» по обеспечению безопасности в соседних с Нигером Центральноафриканской республике и Мали, продолжает он. Возможно, этот пример стал одним из факторов, почему нигерские военные решили свергнуть профранцузского президента. В самой стране сейчас, по оценке Мезенцева, нет сил, которые могли бы отстранить военных от захваченной ими власти. Но остальная Африка будет негативно реагировать на военный переворот, не исключены жесткие заявления и санкции со стороны Африканского союза, заключает эксперт.