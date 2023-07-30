Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае нападения на французских граждан

Франция 29 июля объявила, что приостанавливает свою помощь Нигеру после военного переворота. Газета Politico отмечала, что Нигер является одним из крупнейших в мире производителей урана и «стержнем в борьбе с джихадистами» в регионе Сахель. «Франция развернула там войска, что стало ее крупнейшей военной операцией за границей, а у США есть база беспилотников стоимостью $110 млн. В прошлом году Нигер произвел 2020 тонн урана и экспортирует большую его часть во Францию», – говорилось в статье.