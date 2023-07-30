Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае нападения на французских граждан
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не потерпит никаких нападок на республику и ее интересы в Нигере, иначе Париж ответит «немедленно и непреклонно». Заявление главы государства в воскресенье, 30 июля, распространил Елисейский дворец, пишет BFM TV.
По данным канала, Макрон выступил с таким заявлением на фоне демонстрации, которая прошла перед посольством Франции в столице Нигера Ниамее. К зданию вышли «тысячи» человек, их разогнали баллончиками со слезоточивым газом. Отмечается, что некоторые протестующие хотели войти внутрь, другие сорвали табличку с надписью «Посольство Франции в Нигере» и заменили ее флагами России и Нигерии.
«Любой, кто нападет на французских граждан, армию, дипломатов и французские полосы отвода, увидит, что Франция ответит немедленно и непреклонно. Президент республики не потерпит никаких нападений на Францию и ее интересы», – говорится в сообщении Елисейского дворца.
По данным французского МИДа, сейчас в Нигере может находиться от 500 до 600 граждан республики. Ведомство также осудило «любое насилие в отношении дипломатических помещений, безопасность которых является обязанностью принимающего государства», отмечает BFM TV.
Франция 29 июля объявила, что приостанавливает свою помощь Нигеру после военного переворота. Газета Politico отмечала, что Нигер является одним из крупнейших в мире производителей урана и «стержнем в борьбе с джихадистами» в регионе Сахель. «Франция развернула там войска, что стало ее крупнейшей военной операцией за границей, а у США есть база беспилотников стоимостью $110 млн. В прошлом году Нигер произвел 2020 тонн урана и экспортирует большую его часть во Францию», – говорилось в статье.
Военные Нигера в ночь на 27 июля в эфире национального телевидения объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Также был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. На следующий день командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахаман Тчиани сообщил, что возглавил Национальный совет по защите родины (CNSP). Тчиани отметил, что военные захватили власть в стране из-за ухудшения безопасности, а также экономических и социальных проблем.
29 июля Совбез ООН призвал участников переворота в Нигере освободить демократически избранного президента страны. Также в заявлении говорится о необходимости защиты семьи президента. Африканский союз (АС) дал участникам переворота в Нигере 15 дней на восстановление конституционной власти в стране, сообщило AFP со ссылкой на коммюнике организации.