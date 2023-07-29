Африканский союз дал военным 15 дней на восстановление законной власти в Нигере

28 июля командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахаман Тчиани выступил с обращением по национальному телевидению после заявлений военных об отстранении президента, сообщало издание Jeune Afrique. В эфире генерал сообщил, что возглавил Национальный совет по защите родины (CNSP). Тчиани отметил, что военные захватили власть в стране из-за ухудшения безопасности, а также экономических и социальных проблем.