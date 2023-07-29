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Африканский союз дал военным 15 дней на восстановление законной власти в Нигере

Ведомости

Африканский союз (АС) дал участникам переворота в Нигере 15 дней на восстановление конституционной власти в стране, сообщило AFP со ссылкой на коммюнике организации.

«[Совет мира и безопасности Африканского союза] требует от военнослужащих немедленного и безоговорочного возвращения в свои казармы и восстановления конституционной власти в течение максимум 15 дней», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

26 июля союз опубликовал заявление председателя Комиссии организации Муса Факи Махамата, в котором он осудил действия военнослужащих, которые «полностью предают свой республиканский долг», а также призвал их остановиться и вернуться «в свои казармы».

Военные Нигера в ночь на 27 июля в эфире национального телевидения объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Также был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики.

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28 июля командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахаман Тчиани выступил с обращением по национальному телевидению после заявлений военных об отстранении президента, сообщало издание Jeune Afrique. В эфире генерал сообщил, что возглавил Национальный совет по защите родины (CNSP). Тчиани отметил, что военные захватили власть в стране из-за ухудшения безопасности, а также экономических и социальных проблем.

29 июля Совбез ООН призвал участников переворота в Нигере освободить демократически избранного президента страны. Также в заявлении говорится о необходимости защиты семьи президента и правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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