Париж отверг обвинения в подготовке интервенции в Нигер

Франция не готовит какой-либо военной интервенции в Нигер, а ее силовики не использовали боевые патроны для разгона толпы перед французским посольством в этой стране. Об этом заявила министр иностранных дел республики Катрин Колонна в эфире телеканала BFMTV, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эти обвинения мятежников.