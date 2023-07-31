Париж отверг обвинения в подготовке интервенции в Нигер
Франция не готовит какой-либо военной интервенции в Нигер, а ее силовики не использовали боевые патроны для разгона толпы перед французским посольством в этой стране. Об этом заявила министр иностранных дел республики Катрин Колонна в эфире телеканала BFMTV, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эти обвинения мятежников.
«Мы твердо и четко отрицаем это, это ложь», – сказала министр, добавив, что единственным приоритетом Парижа является безопасность его граждан.
27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Тогда же был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Мятежники объяснили свои действия ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами. Совет Безопасности ООН позже призвал участников мятежа освободить демократически избранного президента страны.
Ранее сегодня официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины (CNSP) полковник Амаду Абдраман сообщил о подготовке Францией военной операции по освобождению отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума. По его заявлению, Франция якобы «при содействии некоторых нигерийцев» провела встречу в генштабе нацгвардии Нигера «для получения необходимых политических и военных разрешений».
30 июля Елисейский дворец распространил заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он пригрозил ответом стране в случае нападок на республику и ее интересы в Нигере.