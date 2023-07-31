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Политика

Париж отверг обвинения в подготовке интервенции в Нигер

Ведомости

Франция не готовит какой-либо военной интервенции в Нигер, а ее силовики не использовали боевые патроны для разгона толпы перед французским посольством в этой стране. Об этом заявила министр иностранных дел республики Катрин Колонна в эфире телеканала BFMTV, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эти обвинения мятежников.

«Мы твердо и четко отрицаем это, это ложь», – сказала министр, добавив, что единственным приоритетом Парижа является безопасность его граждан.

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Тогда же был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Мятежники объяснили свои действия ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами. Совет Безопасности ООН позже призвал участников мятежа освободить демократически избранного президента страны.

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Ранее сегодня официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины (CNSP) полковник Амаду Абдраман сообщил о подготовке Францией военной операции по освобождению отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума. По его заявлению, Франция якобы «при содействии некоторых нигерийцев» провела встречу в генштабе нацгвардии Нигера «для получения необходимых политических и военных разрешений».

30 июля Елисейский дворец распространил заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он пригрозил ответом стране в случае нападок на республику ​​и ее интересы в Нигере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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