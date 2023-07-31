Мятежники Нигера заявили о подготовке Францией операции по освобождению президента
Франция готовит военную операцию по освобождению отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Об этом заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины (CNSP) полковник Амаду Абдраман.
В заявлении, которое приводит агентство ONEP, говорится, что Франция «при содействии некоторых нигерийцев» провела встречу в генштабе нацгвардии Нигера «для получения необходимых политических и военных разрешений». Абдраман также привел документ, якобы подписанный и. о. премьер-министра страны Хассуми Массудом.
«Уполномочиваю французского партнера наносить удары в пределах президентского дворца с целью освобождения взятого в заложники президента республики Нигер Мохамеда Базума», – говорится в сообщении, которое приводит CNSP. Помимо этого, разрешение на нанесение ударов по президентскому дворцу якобы дал командующий Национальной гвардией Нигера полковник Миду Гирей.
30 июля Елисейский дворец распространил заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он пригрозил ответом стране в случае нападок на республику и ее интересы в Нигере. По данным BFM TV, Макрон выступил с таким заявлением на фоне демонстрации, которая прошла перед посольством Франции в столице Нигера Ниамее. Отмечается, что некоторые протестующие хотели войти внутрь, другие сорвали табличку с надписью «Посольство Франции в Нигере» и заменили ее флагами России и Нигерии.
27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Тогда же был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. На следующий день командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахаман Тчиани сообщил, что возглавил Национальный совет по защите родины (CNSP). Тчиани отметил, что военные захватили власть в стране из-за ухудшения безопасности, а также экономических и социальных проблем.
Совет безопасности ООН позже призвал участников мятежа освободить демократически избранного президента страны. Также в заявлении говорится о необходимости защиты семьи президента. Как сообщало AFP, Африканский союз (АС) дал участникам переворота в Нигере 15 дней на восстановление конституционной власти в стране.