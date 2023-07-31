Мятежники Нигера заявили о подготовке Францией операции по освобождению президента

30 июля Елисейский дворец распространил заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он пригрозил ответом стране в случае нападок на республику ​​и ее интересы в Нигере. По данным BFM TV, Макрон выступил с таким заявлением на фоне демонстрации, которая прошла перед посольством Франции в столице Нигера Ниамее. Отмечается, что некоторые протестующие хотели войти внутрь, другие сорвали табличку с надписью «Посольство Франции в Нигере» и заменили ее флагами России и Нигерии.