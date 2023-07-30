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Политика

ECOWAS приостановит все коммерческие операции с Нигером

Ведомости

Государства – члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) заморозят все коммерческие операции с Нигером, границы для участников переворота будут закрыты. Об этом «РИА Новости» сообщает со ссылкой на главу комиссии сообщества Омара Алье Туре и пишет Al Jazeera.

«Ввести запрет на передвижение и заморозить активы военных чиновников, которые вовлечены в попытку переворота. То же самое касается членов их семей и гражданских, которые соглашаются принимать участие в любых институтах..., созданных этими военными чиновниками», – заявил Туре.

ECOWAS также приостанавливает финансовую помощь стране.

«Мы приостанавливаем все коммерческие операции с Нигером», – цитирует телеканал Al Jazeera текст заявления саммита регионального объединения, созванного в связи со сложившейся в Нигере ситуацией.

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Военные Нигера в ночь на 27 июля в эфире национального телевидения объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Также был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. На следующий день командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахаман Тчиани сообщил, что возглавил Национальный совет по защите родины (CNSP). Тчиани отметил, что военные захватили власть в стране из-за ухудшения безопасности, а также экономических и социальных проблем.

Главы государств ECOWAS, а также Западноафриканского экономического и валютного союза, могут приостановить членство Нигера в его институтах, отрезать страну от регионального центрального банка и финансового рынка и закрыть границы, писал Reuters. 29 июля военное руководство Нигера в эфире национального телевидения предостерегло от любого военного вмешательства. «Мы хотим еще раз напомнить ECOWAS или любому другому авантюристу о нашей твердой решимости защищать нашу родину», — сказал полковник Амаду Абдраманон.

По данным агентства, по призыву военных лидеров тысячи сторонников хунты вышли на улицы столицы Нигера 30 июля, чтобы продемонстрировать свою поддержку и отвергнуть любое вмешательство ECOWAS. Демонстранты собрались у посольства Франции, по этому поводу высказался сегодня президент республики Эммануэль Макрон, пригрозив африканской стране ответными мерами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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