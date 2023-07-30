ECOWAS приостановит все коммерческие операции с Нигером

Военные Нигера в ночь на 27 июля в эфире национального телевидения объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Также был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. На следующий день командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахаман Тчиани сообщил, что возглавил Национальный совет по защите родины (CNSP). Тчиани отметил, что военные захватили власть в стране из-за ухудшения безопасности, а также экономических и социальных проблем.