Военные Мали и Буркина-Фасо предостерегают от военной интервенции в Нигер

В кризисе вокруг Нигера Франция и заинтересованные государства Африки ставят на дипломатию, а не на силу, полагает Щербаков. По его словам, на Нигер завязаны экономические и политические интересы не только Франции, но и Нигерии (самая влиятельная страна в ЭКОВАС), заинтересованной в строительстве транссахарского трубопровода через республику, чтобы быстро экспортировать углеводороды в ЕС. «Военная интервенция дестабилизирует ситуацию, никто не хочет рубить с плеча и превращать страну в слабое звено в борьбе с терроризмом», – считает эксперт. С другой стороны, продолжает Щербаков, временная администрация Ниамеи не закрыла каналы связи отстраненного президента с внешним миром, что показывает открытость Нигера к диалогу.