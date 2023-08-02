Военные Мали и Буркина-Фасо предостерегают от военной интервенции в Нигер

Военные Мали и Буркина-Фасо предостерегают от военной интервенции в НигерПрямого вооруженного вмешательства в ситуацию в африканской стране хотят избежать и ее соседи, и связанная с регионом Франция
Военное руководство Мали и Буркина-Фасо, где действует российская ЧВК «Вагнер», предупредило, что военное вмешательство против соседнего Нигера, где 26 июля произошел военный переворот, будет равносильно объявлению войны и этим странам, говорится в совместном заявлении представителей двух государств, опубликованном в ночь на 1 августа на странице представителя Мали полковника Абдулае Майги в Twitter. Заявление сделано после угрозы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС; в него входит 15 государств региона) 30 июля применить военную силу против военных в Нигере, если они не восстановят гражданские власти в течение недели.
Члены организации уже ввели против Нигера экономические санкции: транспортную блокаду, заморозку активов страны в региональном банке и прекращение энергетических операций. Приостановили финпомощь Нигеру власти США, Франции и ЕС. «Представители переходных правительств в Мали и Буркина-Фасо выражают братскую солидарность с народом Нигера, решившего с полной ответственностью взять судьбу страны в свои руки», – заявили в ответ на это военные Мали и Буркина-Фасо в ночь на 1 августа. Они пригрозили в случае военной интервенции также выйти из ЭКОВАС.
Чуть позже поддержку новым властям в Нигере выразила Гвинея. Начальник штаба обороны республики генерал Ибраим Сори Бангур заявил, что «новые власти в Ниамее приложат все усилия, чтобы гарантировать согласие в стране и субрегионе». По его словам, экономические рестрикции и военное вмешательство не разрешат внутриполитический кризис, но могут привести к гуманитарной катастрофе, последствия которой могут выйти за пределы Нигера.
Демонстрация солидарности трех республик военным в Нигере вызвана желанием их властей утвердить собственную легитимность дома, сказал старший научный сотрудник Центра африканских исследований Института всеобщей истории РАН Николай Щербаков. «Для них это проявление некоего африканского интернационала, способ заработать репутацию сильных лидеров, готовых пойти наперекор международному диктату», – отметил эксперт. Щербаков напомнил, что во всех этих странах смена власти происходила в результате смещения гражданских правительств военными, после чего членство Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи в ЭКОВАС приостановлено. Нынешний председатель переходного правительства в Мали полковник Ассими Гоита пришел к власти через военный переворот в 2020 г., глава правительства в соседней Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре отстранил от руководства главу хунты Поля-Анри Сандаого Дамибу через восемь месяцев после первого переворота в 2022 г. Армия в Гвинее удерживает власть с 2021 г., после задержания президента Альфы Конде.
31 июля мятежники в Нигере обвинили Париж в подготовке военной операции по освобождению свергнутого президента Мохамеда Базума. МИД Франции обвинения африканцев отвергает. На следующий день на фоне нападения на французские дипломатические учреждения в Ниамее Париж объявил об эвакуации до 1200 своих граждан из Нигера. О репатриации своих соотечественников также объявила Италия, а поздно вечером 1 августа эвакуацию любых граждан стран Евросоюза объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. МИД Франции и другие государства осудили переворот. Россия назвала смену власти «антиконституционной затеей», но основатель российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал произошедшее «результатом давно назревшего освобождения республики от колонизаторов», предложив мятежникам в Нигере помощь.
Новые власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию. Но 1 августа газета Le Monde сообщила, что французская добывающая компания Orano продолжила добычу урана и сохраняет связь с сотрудниками компании в Нигере. Страна занимает 7-е место по производству урана в мире и обеспечивает до 17% используемого французами сырья для производства энергии. Нигер – важный союзник Запада по сдерживанию нелегальной миграции и исламистских группировок. Для борьбы с ними в Ниамее дислоцированы крупнейшая в регионе авиабаза Франции, подразделения Германии, Италии и США.
В кризисе вокруг Нигера Франция и заинтересованные государства Африки ставят на дипломатию, а не на силу, полагает Щербаков. По его словам, на Нигер завязаны экономические и политические интересы не только Франции, но и Нигерии (самая влиятельная страна в ЭКОВАС), заинтересованной в строительстве транссахарского трубопровода через республику, чтобы быстро экспортировать углеводороды в ЕС. «Военная интервенция дестабилизирует ситуацию, никто не хочет рубить с плеча и превращать страну в слабое звено в борьбе с терроризмом», – считает эксперт. С другой стороны, продолжает Щербаков, временная администрация Ниамеи не закрыла каналы связи отстраненного президента с внешним миром, что показывает открытость Нигера к диалогу.
Париж не станет предпринимать активных шагов для возвращения власти Базума, полагает директор аналитического франко-русского центра «Обсерво» Арно Дюбьен. По его словам, события в Нигере активизировали во Франции общественные дебаты о сохранении военного присутствия в этой части Африки. «После ухода французских солдат из Мали наступил переломный момент в африканской политике Елисейского дворца. Многие не понимают, зачем французам этот проблемный регион», – сказал эксперт. По его словам, в перспективе Париж выведет военных из Африки, отдаст вопросы безопасности местным государствам и обратит взоры на нефранкоговорящие страны, где выше экономический потенциал. В перспективе, по его мнению, в регионе неизбежна активизация исламского терроризма. «Есть реальный риск превращения региона ниже Сахары в «черную дыру», – заключил он.