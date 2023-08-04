Песков прокомментировал просьбу о помощи президента Нигера
Вмешательство сторонних сил не изменит ситуацию в Нигере к лучшему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно эту ситуацию изменить к лучшему», – сказал представитель Кремля, комментируя просьбы о помощи отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума к мировому сообществу.
Песков сообщил, что Москва отслеживает ситуацию в африканской стране. Он также отметил обеспокоенность «той напряженностью, которая возникает сейчас в регионе». «Мы по-прежнему выступаем за возвращение этой ситуации в конституционное русло без какого-либо ущерба и, главное, без угрозы для человеческих жизней», – заключил Песков.
27 июля военные Нигера объявили об отстранении Базума и о закрытии границ страны. Тогда же был объявлен общенациональный комендантский час, приостановлена деятельность всех учреждений республики. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.
4 августа Базум написал статью для The Washington Post, где призвал США и международное сообщество вмешаться в ситуацию для восстановления конституционного порядка в стране. Он также обратил внимание, что с момента его прихода к власти после очередных выборов в 2021 г. ситуация с безопасностью в стране значительно улучшилась.
В ООН, Евросоюзе, США и Африканском союзе призывали участников мятежа освободить демократически избранного президента страны. Песков отмечал, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам».