Песков прокомментировал просьбу о помощи президента Нигера

4 августа Базум написал статью для The Washington Post, где призвал США и международное сообщество вмешаться в ситуацию для восстановления конституционного порядка в стране. Он также обратил внимание, что с момента его прихода к власти после очередных выборов в 2021 г. ситуация с безопасностью в стране значительно улучшилась.