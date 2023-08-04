Свергнутый президент Нигера обратился к США и мировому сообществу за поддержкой

Базум указал на разрушительные последствия для Нигера, всего региона и мира в целом в случае, если переворот состоится. Он также обратил внимание, что с момента прихода к власти после очередных выборов в 2021 г. ситуация с безопасностью в стране значительно улучшилась. По словам Базума, с момента вступления в должность север и запад Нигера перестали подвергаться крупным атакам со стороны террористов. Кроме того, 2022 г. стал первым годом, когда учебный процесс не прерывался из-за забастовок учителей или учеников.