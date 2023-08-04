Свергнутый президент Нигера обратился к США и мировому сообществу за поддержкой
Президент Нигера Мохамед Базум, который был отстранен от работы в ходе переворота, обратился к США и международному сообществу за поддержкой и помощью в восстановлении порядка страны. Об этом он написал в статье для The Washington Post.
«В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок. <...> Народ Нигера никогда не забудет вашу поддержку в этот поворотный момент нашей истории», – написал он.
Базум указал на разрушительные последствия для Нигера, всего региона и мира в целом в случае, если переворот состоится. Он также обратил внимание, что с момента прихода к власти после очередных выборов в 2021 г. ситуация с безопасностью в стране значительно улучшилась. По словам Базума, с момента вступления в должность север и запад Нигера перестали подвергаться крупным атакам со стороны террористов. Кроме того, 2022 г. стал первым годом, когда учебный процесс не прерывался из-за забастовок учителей или учеников.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Тогда же был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Мятежники объяснили свои действия ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами. Совет безопасности ООН позже призвал участников мятежа освободить демократически избранного президента страны. 2 августа мятежники объявили об открытии воздушного и сухопутного сообщения с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.
Комментируя события в Нигере, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация вызывает у Москвы «серьезную обеспокоенность». «Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране. Мы выступаем за сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам. И, мы, конечно, хотим, чтобы Нигер как можно скорее вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны», – отметил он.
В предыдущий раз в Нигере была предпринята попытка переворота в марте 2021 г. – за несколько часов до того, как недавно избранный президент Базум должен был принести присягу. Тогда попытка была сорвана.