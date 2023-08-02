Мятежники Нигера объявили об открытии границ с пятью странами

На фоне госпереворота в Нигере власти Франции и Италии объявили 1 августа об эвакуации своих граждан из страны. Затем решение об эвакуации своих граждан из Нигера приняли власти Евросоюза. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС приостановит бюджетную поддержку Нигера и все действия по сотрудничеству в сфере безопасности. При этом комиссии, отвечающие за гуманитарную помощь, останутся в Нигере и «постараются ограничить негативные последствия переворота», добавил он.