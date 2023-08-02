Мятежники Нигера объявили об открытии границ с пятью странами
Военные, совершившие государственный переворот в Нигере, объявили по национальному телевидению об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Речь идет как о воздушном, так и сухопутном сообщении. Границы были закрыты с 26 июля после того, как военные совершили в Нигере государственный переворот.
В тот же день мятежники объявили об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума и арестовали его. Также был введен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Мятежники объяснили свои действия ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами. Совет Безопасности ООН позже призвал участников мятежа освободить демократически избранного президента страны.
Комментируя события в Нигере, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «серьезной обеспокоенности» Москвы. Он отметил, что Россия выступает «за скорейшее восстановление законности» в стране и «за сдержанность всех сторон».
На фоне госпереворота в Нигере власти Франции и Италии объявили 1 августа об эвакуации своих граждан из страны. Затем решение об эвакуации своих граждан из Нигера приняли власти Евросоюза. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС приостановит бюджетную поддержку Нигера и все действия по сотрудничеству в сфере безопасности. При этом комиссии, отвечающие за гуманитарную помощь, останутся в Нигере и «постараются ограничить негативные последствия переворота», добавил он.