ЕС принял решение эвакуировать граждан стран союза из Нигера
Евросоюз принял решение об эвакуации своих граждан из Нигера. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«На данный момент мы решили приостановить бюджетную поддержку Нигера, а также все действия по сотрудничеству в сфере безопасности. Мы также приняли решение о репатриации граждан Европы и проводим эту операцию», – рассказал Боррель (его слова приводятся в блоге дипломатической службы ЕС).
Боррель отметил, что комиссии, отвечающие за гуманитарную помощь, останутся в Нигере и «постараются ограничить негативные последствия переворота». По его словам, в будущем ЕС может присоединиться к решениям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для восстановления конституционного порядка в стране.
Глава внешнеполитической службы отметил, что ЕС поддерживает усилия ЭКОВАС и Африканского союза и не будет признавать пришедшую в результате мятежа власть.
Ранее об эвакуации своих граждан из Нигера сообщили Франция, Италия, Испания.
27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Тогда же был объявлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Мятежники объяснили свои действия ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами. Совет Безопасности ООН позже призвал участников мятежа освободить демократически избранного президента страны.
30 июля на экстренном саммите ЭКОВАС, в который входят 15 государств региона, в столице соседней Нигерии Абудже лидеры входящих в него стран пригрозили применить военную силу, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не освободят свергнутого президента. Члены организации ввели против Нигера санкции.