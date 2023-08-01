ЕС принял решение эвакуировать граждан стран союза из Нигера

«На данный момент мы решили приостановить бюджетную поддержку Нигера, а также все действия по сотрудничеству в сфере безопасности. Мы также приняли решение о репатриации граждан Европы и проводим эту операцию», – рассказал Боррель (его слова приводятся в блоге дипломатической службы ЕС).