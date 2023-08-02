Мятежники в Нигере назначили новых глав регионов

Военные, совершившие государственный переворот в Нигере, объявили об открытии воздушного и сухопутного сообщения с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Границы были закрыты с 26 июля. В тот же день мятежники объявили об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума и арестовали его.