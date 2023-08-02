Мятежники в Нигере назначили новых глав регионов
Президент Национального совета защиты отечества бригадный генерал Абдурахаман Тчиани назначил новых губернаторов регионов Нигера. Об этом сообщило Нигерское агентство печати.
Бригадные генералы Ибрах Булама, Иро Умару, Ибрагим Багадома, Абду Ассуман Харуна стали губернаторами регионов Агадес, Досо, Диффу и Ниамей соответственно.
Старший полковник Умару Тавайе назначен губернатором региона Тахуа, генеральный инспектор полиции Иссуфу Мамане стал главой провинции региона Маради, подполковник Майна Букар – региона Тиллабери, а полковник Лабо Иссуфу – региона Зиндер.
В агентстве также отметили, что эти назначения происходят через семь дней после государственного переворота в Нигере.
Военные, совершившие государственный переворот в Нигере, объявили об открытии воздушного и сухопутного сообщения с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Границы были закрыты с 26 июля. В тот же день мятежники объявили об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума и арестовали его.