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Мятежники в Нигере назначили новых глав регионов

Ведомости

Президент Национального совета защиты отечества бригадный генерал Абдурахаман Тчиани назначил новых губернаторов регионов Нигера. Об этом сообщило Нигерское агентство печати.

Бригадные генералы Ибрах Булама, Иро Умару, Ибрагим Багадома, Абду Ассуман Харуна стали губернаторами регионов Агадес, Досо, Диффу и Ниамей соответственно.

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Старший полковник Умару Тавайе назначен губернатором региона Тахуа, генеральный инспектор полиции Иссуфу Мамане стал главой провинции региона Маради, подполковник Майна Букар – региона Тиллабери, а полковник Лабо Иссуфу – региона Зиндер.

В агентстве также отметили, что эти назначения происходят через семь дней после государственного переворота в Нигере.

Военные, совершившие государственный переворот в Нигере, объявили об открытии воздушного и сухопутного сообщения с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Границы были закрыты с 26 июля. В тот же день мятежники объявили об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума и арестовали его. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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