Мятежники в Нигере обвинили французских военных в нарушении воздушного пространства
Военные Нигера, которые в ходе переворота отстранили президента от власти, обвинили французских военных в нападении на нацгвардию страны и нарушении воздушного пространства, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя сформированного после переворота «Национального совета по защите отечества» Амаду Абдрамана.
«Национальный совет по защите отечества» информирует <...> о фактах поведения французских сил на нашей территории. Сегодня, 9 августа 2023 г., в 06:30 утра [08:30 мск] позиции нацгвардии Нигера <...> стали объектом атаки», – сказал он.
Вице-президент Объединения за возрождение и реформу (RER Sabon-Tashi) Умару Сиссе Булькассум в комментарии агентству рассказал, что в Ниамее создаются добровольческие отряды, которые будут содействовать военным Нигера в случае интервенции стран ЭКОВАС.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ. Тогда же был установлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.
31 июля ЭКОВАС, в который входят 15 государств Африканского региона, выпустил заявление о возможном применении силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят свергнутого президента. 6 августа срок ультиматума блока истек.
Вечером 6 августа военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны из-за угрозы военного вторжения. По словам представителя хунты Амаду Абдрамана, два соседних государства стягивают к границам Нигера свои войска для подготовки интервенции. Однако подробности произошедшего не сообщались. 8 августа французская радиостанция RFI со ссылкой на чиновника в Нигерии сообщила, что страны Африки могут отправить контингент в 25 000 военных для вторжения в Нигер. При этом больше всего военных может прибыть из Нигерии, президент которой «пообещал нулевую терпимость к переворотам».
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам».