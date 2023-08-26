Мятежники в Нигере обязали посла Франции покинуть страну в течение 48 часов
Посол Франции в Нигере Сильвен Итте должен покинуть республику в течение 48 часов. Об этом говорится в сообщении МИД Нигера, передает «Интерфакс».
Причиной стал отказ посла ответить на приглашение для беседы 25 августа в МИДе и «другие действия» Франции, которые «противоречат интересам Нигера».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил военный переворот в Нигере, назвав его «незаконным и очень опасным». Париж не признал власть мятежников и потребовал освободить арестованного президента страны Мохамеда Базума. В начале августа Париж эвакуировал своих граждан из Нигера, при этом вывозить своих военных из страны Франция отказалась.
Военный переворот в Нигере произошел 27 июля. Президент страны Мохамед Базум был отстранен, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о создании нового правительства, в состав которого вошел 21 министр.
В Кремле ранее выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам».