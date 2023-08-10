Мятежники в Нигере сформировали новое правительство
Лидер мятежников Нигера, председатель «Национального совета спасения родины» (НССР) Абдурахман Тчиани подписал 9 августа указ о формировании нового правительства. Об этом сообщает портал ActuNiger.
В состав нового правительства вошел 21 министр – военные и гражданские лица. Премьер-министром страны стал Али Ламин Зейн, он также получил должность министра экономики и финансов.
Портфель государственного министра и министра национальной обороны получил генерал-лейтенант Салифу Моди – один из лидеров НССР. Государственным министром, а также министром внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления назначен бригадный генерал Мохамед Тумба. Министром иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом стал Бакари Яу Сангаре.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Новым лидером страны стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. Совет безопасности ООН, США и ЕС не признали переворот и потребовали освободить демократически избранного президента страны.
Региональный союз «Экономическое сообщество западноафриканских государств» (ЭКОВАС) выдвинул мятежникам ультиматум, допустив возможное применение силы, если в течение недели в стране не будет восстановлен конституционный порядок. После трехдневных переговоров в нигерийской столице Абудже начальники штабов армий стран – участниц блока 4 августа согласовали план возможного военного вмешательства. 6 августа, за несколько часов до истечения ультиматума, военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны из-за угрозы вторжения.
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам».