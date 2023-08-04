В ЭКОВАС заявили о разработке плана возможной интервенции в Нигере

3 августа делегация ЭКОВАС отправилась в Нигер в поисках «мирного решения». Источник Reuters в окружении сообщил, что прогресса на встрече с мятежниками в аэропорту не произошло. 4 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны стран ЭКОВАС сообщил, что организация отказалась от применения силы, но решила усилить санкции в отношении Нигера.