Блинкен провел телефонный разговор с отстраненным президентом Нигера
Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с отстраненным в ходе мятежа президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом Блинкен сообщил на своей странице в X (ранее – Twitter).
«Разговаривал с президентом Нигерии Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного урегулирования нынешнего конституционного кризиса», – говорится в сообщении.
Блинкен подчеркнул, что США настаивают на немедленном освобождении Базума и его семьи.
7 августа Нигер посетила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря Виктория Нуланд, где провела встречу с представителями мятежников. Переговоры длились около двух часов, американский политик так и не смогла встретиться с задержанным президентом, но пообщалась с ним по телефону. По итогам встречи Нуланд заявила, что Вашингтон предложил мятежникам «несколько вариантов, чтобы продолжить разговор», и выразила надежду, что они поддержат усилия США.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала поездку американского политика, отметив, что Нуланд надеялась решить вопрос с Нигером по аналогии с Украиной в 2014 г. «Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», – заявила Захарова.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ. Тогда же был установлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.
Совет безопасности ООН и США позже призвали участников мятежа освободить демократически избранного президента страны. ЕС также не признал переворот.
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам».