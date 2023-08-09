Блинкен провел телефонный разговор с отстраненным президентом Нигера

7 августа Нигер посетила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря Виктория Нуланд, где провела встречу с представителями мятежников. Переговоры длились около двух часов, американский политик так и не смогла встретиться с задержанным президентом, но пообщалась с ним по телефону. По итогам встречи Нуланд заявила, что Вашингтон предложил мятежникам «несколько вариантов, чтобы продолжить разговор», и выразила надежду, что они поддержат усилия США.