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Политика

Блинкен провел телефонный разговор с отстраненным президентом Нигера

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с отстраненным в ходе мятежа президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом Блинкен сообщил на своей странице в X (ранее – Twitter).

«Разговаривал с президентом Нигерии Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного урегулирования нынешнего конституционного кризиса», – говорится в сообщении.

Блинкен подчеркнул, что США настаивают на немедленном освобождении Базума и его семьи.

7 августа Нигер посетила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря Виктория Нуланд, где провела встречу с представителями мятежников. Переговоры длились около двух часов, американский политик так и не смогла встретиться с задержанным президентом, но пообщалась с ним по телефону. По итогам встречи Нуланд заявила, что Вашингтон предложил мятежникам «несколько вариантов, чтобы продолжить разговор», и выразила надежду, что они поддержат усилия США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала поездку американского политика, отметив, что Нуланд надеялась решить вопрос с Нигером по аналогии с Украиной в 2014 г. «Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», – заявила Захарова.

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26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ. Тогда же был установлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.

Совет безопасности ООН и США позже призвали участников мятежа освободить демократически избранного президента страны. ЕС также не признал переворот.

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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