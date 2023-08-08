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Захарова прокомментировала поездку Нуланд в Нигер

Ведомости

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря Виктория Нуланд думала, что ситуацию в Нигере можно будет разрешить по аналогии с Украиной в 2014 г., но мятежники в африканской республике отличаются от киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.  

«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

7 августа Нуланд прилетела в Нигер, где провела «чрезвычайно откровенные и временами довольно трудные» встречи с представителями мятежников, передавал телеканал CNN. Переговоры длились около двух часов, американский политик так и не смогла встретиться с задержанным президентом, но пообщалась с ним по телефону.

По итогам переговоров Нуланд заявила, что Вашингтон предложил мятежникам «несколько вариантов, чтобы продолжить разговор», и выразила надежду, что они поддержат усилия США.

26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ. Тогда же был установлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.

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Совет безопасности ООН позже призвал участников мятежа освободить демократически избранного президента страны. 2 августа мятежники объявили об открытии воздушного и сухопутного сообщения с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Вечером 6 августа воздушное пространство страны было вновь закрыто из-за угрозы военного вторжения.

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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