Захарова прокомментировала поездку Нуланд в Нигер
Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря Виктория Нуланд думала, что ситуацию в Нигере можно будет разрешить по аналогии с Украиной в 2014 г., но мятежники в африканской республике отличаются от киевского режима. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
7 августа Нуланд прилетела в Нигер, где провела «чрезвычайно откровенные и временами довольно трудные» встречи с представителями мятежников, передавал телеканал CNN. Переговоры длились около двух часов, американский политик так и не смогла встретиться с задержанным президентом, но пообщалась с ним по телефону.
По итогам переговоров Нуланд заявила, что Вашингтон предложил мятежникам «несколько вариантов, чтобы продолжить разговор», и выразила надежду, что они поддержат усилия США.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ. Тогда же был установлен общенациональный комендантский час и приостановлена деятельность всех учреждений республики. Свои действия мятежники объяснили якобы ухудшением безопасности, экономическими и социальными проблемами.
Совет безопасности ООН позже призвал участников мятежа освободить демократически избранного президента страны. 2 августа мятежники объявили об открытии воздушного и сухопутного сообщения с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Вечером 6 августа воздушное пространство страны было вновь закрыто из-за угрозы военного вторжения.
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Нигере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в стране и за «сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам».