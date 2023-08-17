СМИ: США ищут способы сохранить военное присутствие в Нигере
Администрация президента США Джо Байдена ищет способы сохранить свое военное присутствие в Нигере, где власть захватили мятежники, сообщил CNN.
По информации телеканала, Пентагон сейчас оценивает, какие полномочия у него есть для продолжения, в первую очередь, сбора разведданных в Нигере, если госдеп США сочтет события в африканской стране госпереворотом.
Как отмечает CNN, это решение лишит армию США некоторых возможностей и финансирования по части сотрудничества с нигерийскими силами в области безопасности. Именно поэтому США до сих пор и не объявили приход к власти в Нигере мятежников переворотом. Но если все-таки это произойдет, Вашингтон может выдать разрешение Пентагону на продолжение определенных операций в Нигере.
В Белом доме многие считают, отметил телеканал, что военное присутствие в Нигере важно для борьбы с терроризмом в регионе и осуществимо даже в сложившихся условиях.
Сейчас в Нигере дислоцированы около 1000 американских солдат и офицеров, а также свыше 250 итальянских и порядка 1500 французских военных. Согласно ежегодному бюллетеню The Military Balance, сухопутные войска Нигера на 2023 г. насчитывали 33 000 человек.
26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Базума. Новым лидером страны стал глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани, который и выступил лидером мятежа. В ООН, США и ЕС не признали переворот и потребовали освободить демократически избранного президента страны. Сам Базум обратился к США и международному сообществу за поддержкой и помощью в восстановлении порядка в стране.
В начале августа военные Нигера объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода французских войск из страны в течение 30 дней. Но Париж отказался подчиняться требованиям мятежных властей.
Африканский союз вместе с Францией и США ранее поддержал стремление Экономического союза стран Западной Африки (ЭКОВАС, входят 15 государств региона) начать военное вторжение в Нигер, чтобы восстановить власть свергнутого президента. В российском МИДе заявили, что военное урегулирование кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию и дестабилизации всего региона.