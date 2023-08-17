СМИ: США ищут способы сохранить военное присутствие в Нигере

Как отмечает CNN, это решение лишит армию США некоторых возможностей и финансирования по части сотрудничества с нигерийскими силами в области безопасности. Именно поэтому США до сих пор и не объявили приход к власти в Нигере мятежников переворотом. Но если все-таки это произойдет, Вашингтон может выдать разрешение Пентагону на продолжение определенных операций в Нигере.