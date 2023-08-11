Африканский союз, США и Франция поддержали военное вторжение в Нигер

За несколько часов до истечения ультиматума 8 августа Ниамей закрыл свое воздушное пространство для стран региона, за исключением Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи, Алжира, Ливии и Чада: эти страны в той или иной мере выразили солидарность с Нигером. Более того, Мали и Буркина-Фасо, где власть также сменилась в результате военного переворота, после чего их членство в ЭКОВАС было приостановлено, объявили, что предполагаемое военное вмешательство против соседнего государства будет равносильно объявлению войны и этим странам.