Африканский союз, США и Франция поддержали военное вторжение в Нигер

Африканский союз, США и Франция поддержали военное вторжение в НигерСтраны Западной Африки готовят резервные силы для военной операции
Африканский союз вместе с Францией и США поддержали стремление Экономического союза стран Западной Африки (ЭКОВАС, входят 15 государств региона) начать военное вторжение в Нигер, чтобы восстановить власть свергнутого президента Мохамеда Базума. «Африканский союз также обеспокоен ухудшением условий содержания под стражей президента Базума и призывает международное сообщество объединить все свои усилия для его спасения», – говорится в заявлении, опубликованном 11 августа на странице организации в социальной сети X (бывшая Twitter).
Накануне по итогам экстренного заседания начальники военных штабов стран – членов ЭКОВАС поручили привести в полную готовность резервные силы своих армий «во всех их аспектах с задачей восстановления конституционного порядка в Нигере». Во встрече участвовали лидеры Кот-д’Ивуара, Бенина и Сенегала, а также министр иностранных дел в правительстве Базума Хассуми Массауду.
В тот же день президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара сообщил, что начальники штабов организации планируют провести еще несколько встреч для окончательного уточнения вопросов, «но у них есть согласие конференции глав государств на скорейшее начало операции», сообщает агентство France-Presse. По его словам, Кот-д'Ивуар в рамках возможного вторжения в Нигер готов предоставить коллективным силам батальон численностью от 850 до 1100 человек. Лидеры других государств пока не раскрывают детали о численности своих группировок.
На территории Нигера еще размещены военные из западных государств: свыше 250 итальянских, порядка 1500 французских и около 1000 американских солдат и офицеров. 4 августа Ниамей объявил о денонсации военных соглашений с Францией и потребовал вывода французских войск из страны в течение 30 дней. Но Париж отказался подчиняться требованиям мятежных властей.
Согласно ежегодному бюллетеню The Military Balance, сухопутные войска Нигера на 2023 г. насчитывали 33 000 человек.
Сразу после саммита ЭКОВАС министерство иностранных дел Франции одобрило решение африканских государств. А госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон ценит «решимость ЭКОВАС изучить все варианты мирного разрешения кризиса» и возложит на хунту ответственность за безопасность президента Базума. Ранее Associated Press (AP) со ссылкой на американских военных, знакомых с ситуацией, сообщило, что представители хунты Нигера предупредили заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе жизни отстраненного главы государства во время ее поездки в африканскую республику 7 августа. Позже официальные власти подтвердили эту информацию агентству.
Это не первое заседание ЭКОВАС, вызванное ситуацией вокруг Нигера. На экстренном саммите 30 июля в нигерийской столице Абудже члены организации пригрозили применить военную силу против республики, если хунта в течение недели не освободит свергнутого президента и не восстановит его власть. На следующий день министры иностранных дел блока выпустили совместное заявление, согласно которому готовность направить свои вооруженные силы в Нигер выразили власти Нигерии, Сенегала и Кот-д'Ивуара. А 4 августа начальники штабов армии согласовали план предполагаемого военного вмешательства.
Но спустя сутки парламент Нигерии не одобрил инициативу властей об использовании своих вооруженных сил против соседнего государства. Одновременно законодатели призвали исполнительную власть страны «поощрять и укреплять политические и дипломатические возможности с целью выхода из тупика».
За несколько часов до истечения ультиматума 8 августа Ниамей закрыл свое воздушное пространство для стран региона, за исключением Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи, Алжира, Ливии и Чада: эти страны в той или иной мере выразили солидарность с Нигером. Более того, Мали и Буркина-Фасо, где власть также сменилась в результате военного переворота, после чего их членство в ЭКОВАС было приостановлено, объявили, что предполагаемое военное вмешательство против соседнего государства будет равносильно объявлению войны и этим странам.
Кроме угрозы интервенции страны ЭКОВАС также закрыли воздушное и сухопутные границы для граждан Нигера, а также заморозили активы страны в региональном банке и прекратили энергетические операции. Эти меры привели к ухудшению экономической ситуации в стране, где порядка 4 млн человек живут за счет гуманитарной помощи. Как передает АР, из-за санкций ООН не может доставлять грузы с продовольствием и медикаментами в Нигер, а около 30 грузовиков застряли на границе в Бенине.
Вероятность начала военной операции против Нигера силами некоторых государств ЭКОВАС достаточно велика, считает ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Николай Щербаков. «Сейчас наблюдатели оценивают вероятность военной эскалации, как 50/50. Операция ЭКОВАС может располагать военной мощью разных родов войск примерно в три раза превышающими возможности объединённых сил Нигера и стран, обещавших им поддержку», – отметил эксперт.
Нигер – большая страна с хорошо обученной и обкатанной в боях армией, что усложняет задачу для сил вторжения, продолжает африканист Алексей Целунов. «Результаты кампании пока не предопределены: многое будет зависеть от слаженности действий военного контингента ЭКОВАС, от того, предоставит ли свои войска Нигерия и смогут ли военные Нигера предотвратить блокировку аэропорта», – сказал эксперт.
С другой стороны, продолжает Целунов, успех операции еще будет зависеть от реакции местной оппозиции на захватившую власть хунту. Эксперт отметил, что свергнутый президент Базум все еще обладает широкой базой поддержки в стране, а в глазах значительной части местной и региональной общественности переворот выглядит нелегитимным. «Произошедшее кажется спонтанно сложившимся заговором высших офицеров и руководителей разных силовых структур, которые ожидали в ближайшее время череды отставок, – сказал эксперт. – До июльских событий в Нигере не было критических проблем с безопасностью, которые бы дискредитировали президента, а ситуация с террористической активностью в стране в последний год даже улучшилась».
При этом, по словам Щербакова, оценить консолидированность нигерского общества в целом сложно. В стране никогда не проводились социологические исследования, почти половина населения страны моложе 15 лет, а абсолютное большинство местных жителей занято сельским хозяйством, необразованно и зачастую неграмотно. «Настроение населения формируется не по отношению к возможной операции или событий подобного уровня, а будет зависит от того, что предложат другие страны и в каких объемах», – заключил эксперт.