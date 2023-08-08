Что такое Нигер

При этом Нигер занимает седьмое место в мире по добыче урана. В 2022 г. ее объем составил 2020 т, следует из данных Всемирной ядерной ассоциации. Это 4,1% всего мирового производства, но при этом более трети потребностей атомной энергетики Франции. В 2021 г., по данным Европейского агентства по снабжению Евратома (ESA), страна была лидером по поставкам урана в ЕС, обеспечила 24% его импорта в сообщество. Следом шли Казахстан (23%) и Россия (20%).