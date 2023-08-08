Что такое Нигер

Что такое НигерБывшая колония Франции, урановая кладовая ЕС и одна из беднейших стран мира
Военные западноафриканской страны Нигер 26 июля объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и о закрытии границ страны. Мятежники создали Национальный совет спасения родины (CNSP), его возглавил командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахаман Тчиани. Президента Базума поместили под охрану в его резиденцию.
Окружающие Нигер страны в виде регионального блока ЭКОВАС (входит 15 государств) заявили о введении санкций, торговой, транспортной блокады, а также о подготовке военной операции по восстановлению президента Базума у власти. Экс-президент обратился за помощью к США, мятежники обвинили Францию в подготовке попытки вернуть бывшего лидера к власти военным путем. Хотя страны ЭКОВАС пока не начали обещанную интервенцию, ситуация вокруг страны продолжает накаляться.
«Ведомости» собрали основные факты о Нигере.
Бывшая колония Франции
Нигер – бывшая французская колония в пустынном регионе Сахель в Западной Африке, получившая независимость от Франции в 1960 г. Государственным языком продолжает оставаться французский. Несмотря на независимость, Нигер с тех пор оставался под неформальной «опекой» Франции (зона «Франсафрики»), в частности, входил в «зону франка» – валютный союз нескольких западноафриканских государств.
Нигер сохранил экономическую зависимость от метрополии как основного потребителя своих товаров: на 2022 г. более трети экспорта (33%) страны шла во Францию ($140 млн). Более половины от общего экспорта Нигера в 2022 г. ($423 млн) составляют урановые и ториевые руды (31% или $134 млн), а также минеральное топливо, включая нефть и нефтепродукты (28% или $121 млн).
Кладовая Евросоюза и Франции
Захватившие власть в Нигере военные 31 июля приостановили экспорт ряда минеральных ресурсов во Францию, в первую очередь, урана (хотя его добыча французской компанией Orano продолжилась, о чем она заявила газете Le Monde 2 августа).
При этом Нигер занимает седьмое место в мире по добыче урана. В 2022 г. ее объем составил 2020 т, следует из данных Всемирной ядерной ассоциации. Это 4,1% всего мирового производства, но при этом более трети потребностей атомной энергетики Франции. В 2021 г., по данным Европейского агентства по снабжению Евратома (ESA), страна была лидером по поставкам урана в ЕС, обеспечила 24% его импорта в сообщество. Следом шли Казахстан (23%) и Россия (20%).
Разработкой урановых рудников в Нигере на протяжении 50 лет занимается французская группа компаний Orano. В ее ведении были два урановых рудника на месторождении возле города Арлит: COMINAK и Somair. Последний является крупнейшей в стране открытой урановой шахтой. В мае заключено соглашение между группой Orano и правительством Нигера об эксплуатации рудника до 2040 г.
Незадолго до переворота Orano вела также исследования одного из крупнейших в мире урановых месторождений Imouraren на севере Нигера в 80 км к югу от Арлита. Его запасы оцениваются примерно в 200 000 т.
Племенные распри и политика
Население страны – 23 млн человек. Оно сконцентрировано примерно на четверти территории Нигера вокруг столицы Ниамея. Более 80% территории расположено в пустыне Сахара. Остальная часть занята полупустыней Сахель, тянущейся от Мавретании до Судана через весь континент.
Большинство населения Нигера (55,4%) составляют хауса, проживающие вдоль границы Нигерии. Глава мятежников, генерал Абдуррахман Чиани, по отцу принадлежит к хауса. Карьеру он сделал при прошлом президенте (2011-2021 гг.) Махамаду Иссуфу (также хауса). Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум – араб (составляют 0,4% населения). При этом большую часть полупустынной и пустынной территории страны занимают туареги – кочевые племена берберского происхождения (9,3% населения).
Бедность
Несмотря на обилие минеральных ресурсов, Нигер – одна из беднейших стран мира. Она находится на 189-м месте среди 191 стран-членов ООН по индексу человеческого развития. Ниже черты бедности живут 41,4 % населения, от голода страдают 16% жителей Нигера.
Международный терроризм и борьба с ним
Бедность и межплеменные конфликты – благодатная почва для существования международных террористических группировок, зарабатывающих нелегальной торговлей ресурсами, оружием, наркотиками и людьми. В регионе Сахель, который включает соседний Мали и Чад, а также в целом в Западной Африке оперируют террористы исламистского толка нигерийской «Боко Харам», «Исламского государства» и филиала «Аль-Каиды» – «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (запрещены в России).
С 2013 г. ЕС во главе с Францией вел военные операции «Бархан» и «Такуба» в Мали. После антифранцузского переворота в стране и контактов правительства с российской ЧВК «Вагнер» Париж и его европейские союзники решили продолжить действия против джихадистов, базируясь уже в Нигере и перевели туда воинские контингенты. В итоге в стране оказалась дислоцирована крупнейшая в регионе авиабаза Франции, подразделения Германии, Италии и США.