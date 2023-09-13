Саркози: вступление Украины в НАТО не будет способствовать миру

BFMTV отмечает, что позиция Саркози противоположна мнению нынешнего главы Франции Эммануэля Макрона. Накануне издание Politico сообщало, что Макрон изменил позицию по украинскому конфликту: президент Франции теперь взял на себя роль одного из сильнейших союзников Украины, обещая поддержку и стремясь лидировать в таких вопросах, как членство в НАТО.