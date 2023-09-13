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Саркози: вступление Украины в НАТО не будет способствовать миру

Ведомости

Интеграция Украины в НАТО не принесет мира, заявил бывший президент Франции Николя Саркози телеканалу BFMTV.

Саркози считает, что «вступление Украины в НАТО не будет способствовать миру» и станет «провокацией для России». По его мнению, Украина «должна оставаться нейтральной».

«Я просто хотел сказать, что для разрешения одной конфликта есть два выхода: либо уничтожение одной из сторон..., либо дипломатическая дискуссия», – добавил экс-президент.

BFMTV отмечает, что позиция Саркози противоположна мнению нынешнего главы Франции Эммануэля Макрона. Накануне издание Politico сообщало, что Макрон изменил позицию по украинскому конфликту: президент Франции теперь взял на себя роль одного из сильнейших союзников Украины, обещая поддержку и стремясь лидировать в таких вопросах, как членство в НАТО.

16 августа Саркози в интервью Le Figaro назвал иллюзорными перспективы возвращения Крыма в состав Украины, поскольку жители полуострова до сих пор считает себя русскими. Одновременно он настаивал на проведении референдума в Крыму и новых регионах России под наблюдением международного сообщества для подтверждения «настоящего положения вещей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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