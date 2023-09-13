Саркози: вступление Украины в НАТО не будет способствовать миру
Интеграция Украины в НАТО не принесет мира, заявил бывший президент Франции Николя Саркози телеканалу BFMTV.
Саркози считает, что «вступление Украины в НАТО не будет способствовать миру» и станет «провокацией для России». По его мнению, Украина «должна оставаться нейтральной».
«Я просто хотел сказать, что для разрешения одной конфликта есть два выхода: либо уничтожение одной из сторон..., либо дипломатическая дискуссия», – добавил экс-президент.
BFMTV отмечает, что позиция Саркози противоположна мнению нынешнего главы Франции Эммануэля Макрона. Накануне издание Politico сообщало, что Макрон изменил позицию по украинскому конфликту: президент Франции теперь взял на себя роль одного из сильнейших союзников Украины, обещая поддержку и стремясь лидировать в таких вопросах, как членство в НАТО.
16 августа Саркози в интервью Le Figaro назвал иллюзорными перспективы возвращения Крыма в состав Украины, поскольку жители полуострова до сих пор считает себя русскими. Одновременно он настаивал на проведении референдума в Крыму и новых регионах России под наблюдением международного сообщества для подтверждения «настоящего положения вещей».