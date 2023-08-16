Саркози назвал иллюзорными разговоры о возвращении Крыма в состав Украины

Ранее глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил, что Украина откажется от части территорий в пользу России, а взамен получит членство в альянсе. Позже в комментариях норвежскому изданию Йенсен пояснил, что обсуждение возможного поствоенного урегулирования уже идет, а вопрос об уступке территорий поднимают и другие страны. «Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением», – пояснил он.