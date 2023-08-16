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Саркози назвал иллюзорными разговоры о возвращении Крыма в состав Украины

Ведомости

Разговоры о возвращении Крыма в состав Украины иллюзорны, поскольку полуостров был российским, а его население до сих пор считает себя русскими, заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью Le Figaro.

Он назвал «нарушением международного права» присоединение Крыма к России в 2014 г. «Но что касается этой территории, которая была русской до 1954 г. и большая часть населения которой всегда считала себя русскими, я думаю, что любой возврат назад иллюзорен», – сказал он (цитата по TF1 Info).

Одновременно с этим экс-президент считает необходимым проведение референдума на полуострове под наблюдением международного сообщества для подтверждения «настоящего положения вещей». Аналогичные референдумы, считает Саркози, необходимо провести и в новых регионах РФ. При этом он подчеркнул, что Россия была и остается соседом Европы, с которым необходимо выстраивать диалог.

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». В 2015 г. Генпрокуратура РФ сочла неконституционной передачу Крыма Украине в 1954 г.

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Ранее глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил, что Украина откажется от части территорий в пользу России, а взамен получит членство в альянсе. Позже в комментариях норвежскому изданию Йенсен пояснил, что обсуждение возможного поствоенного урегулирования уже идет, а вопрос об уступке территорий поднимают и другие страны. «Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением», – пояснил он.

Слова чиновника вызвали негативную реакцию в Киеве. В МИД Украины заявили, что отказ от украинских территорий в обмен на вступление в альянс «совершенно неприемлемо». Сегодня, 16 августа, Йенсен назвал неправильными слова об уступке Киевом территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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